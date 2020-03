Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Prágában diagnosztizált barátnők gyalog közlekedtek Budapesten, betértek egy romkocsmába, egy palacsintázóba és egy gyógyszertárba is. Egyikük betegen, repülővel utazott vissza Milánóba Ferihegyről. ","shortLead":"A Prágában diagnosztizált barátnők gyalog közlekedtek Budapesten, betértek egy romkocsmába, egy palacsintázóba és...","id":"20200304_koronavirus_operativ_torzs_szechenyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2529b7f-e4ba-462c-bba1-fac8d1002285","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_koronavirus_operativ_torzs_szechenyi","timestamp":"2020. március. 04. 14:31","title":"A Széchenyi fürdőben is jártak a koronavírussal fertőzött turistalányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 7-én kerül a könyvesboltok polcaira Woody Allen önéletrajza. A megjelenése sokáig kétséges volt, mivel a közelmúltban újra a címoldalakra került a rendező elleni évtizedekkel ezelőtti gyerekmolesztálási vád, és több kiadó visszautasította a megjelentetését.","shortLead":"Április 7-én kerül a könyvesboltok polcaira Woody Allen önéletrajza. A megjelenése sokáig kétséges volt, mivel...","id":"20200304_Woody_Allen_oneletrajzot_irt_a_fia_kiborult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcf33ab-7ef7-455c-8a69-ff524547337c","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Woody_Allen_oneletrajzot_irt_a_fia_kiborult","timestamp":"2020. március. 04. 13:33","title":"Woody Allen önéletrajzot írt, a fia kiborult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett az országba, önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett...","id":"20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a5aad-ab36-4818-9826-4fc36980b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","timestamp":"2020. március. 05. 17:59","title":"A másik iráni diák maga jelezte, hogy fertőzött lehet, ezután önkéntes karaténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022dd926-af03-4a0b-be31-241d70a36ef1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A náciszimpatizánsok listájára egy régi Buenos Aires-i raktárépületben bukkantak rá.","shortLead":"A náciszimpatizánsok listájára egy régi Buenos Aires-i raktárépületben bukkantak rá.","id":"20200305_12_ezer_naci_nevet_felsorolo_listara_bukkantak_Argentinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=022dd926-af03-4a0b-be31-241d70a36ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4a9ec7-a899-41a4-9b7f-17444a77b05f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_12_ezer_naci_nevet_felsorolo_listara_bukkantak_Argentinaban","timestamp":"2020. március. 05. 08:21","title":"12 ezer náci nevét felsoroló listára bukkantak Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törökök szerint közel ötezer menekült próbált visszajutni az országba, de nem fogják engedni.","shortLead":"A törökök szerint közel ötezer menekült próbált visszajutni az országba, de nem fogják engedni.","id":"20200305_Ezer_torok_fegyveres_tartoztatja_fel_a_menekulteket_a_gorog_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6193be80-1ae5-4df2-83e2-9c938f37a1ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Ezer_torok_fegyveres_tartoztatja_fel_a_menekulteket_a_gorog_hatarnal","timestamp":"2020. március. 05. 14:56","title":"Ezer török fegyverest küldenek a határra, nehogy visszaforduljanak a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jól megy a Life TV-nek, vezére már vagyont is kezel.","shortLead":"Jól megy a Life TV-nek, vezére már vagyont is kezel.","id":"202010_feketehegy_vagyonkezelo_fial_alife_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3af739-da43-461b-a6f7-adc7aa2ebba9","keywords":null,"link":"/360/202010_feketehegy_vagyonkezelo_fial_alife_tv","timestamp":"2020. március. 05. 10:00","title":"Nem járhat rosszul, aki Mészáros Lőrinc feleségének dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is el akarták törölni. De Kádár szerette is a focit, ahogy Horthy Miklós és Orbán Viktor is.\r

","shortLead":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is...","id":"202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bd09d-472f-4d2c-bb4b-4f82cfcbf8bb","keywords":null,"link":"/360/202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","timestamp":"2020. március. 05. 19:00","title":"„Bajnok lett a Ferencváros, fasza gyerek Kádár János”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","shortLead":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","id":"20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2983530b-8fa1-4633-b6a3-13a4a4c56f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","timestamp":"2020. március. 04. 16:10","title":"Ha Matyi, akkor Rákosi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]