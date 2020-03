Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","shortLead":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","id":"20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87386c39-c191-4ec5-82a9-bf29de8880cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","timestamp":"2020. március. 06. 17:19","title":"Felfüggesztették egy Budapesten működő nyelvvizsgaközpont működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT).","shortLead":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem...","id":"20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173c07c-de98-4c2a-90d8-a38eee674443","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. március. 06. 07:30","title":"A világhírű amerikai egyetem, az MIT nyit kutatási központot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem lesznek tartós gazdasági következményei, mert a kínai hatóságok készek támogatni a gazdaságot – véli Andrea Iannelli, a Fidelity International nemzetközi alapkezelő fix kamatozású értékpapírokkal foglalkozó üzletágának befektetési igazgatója.","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeit egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, ám az a valószínű hogy annak nem...","id":"20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb55a07-b681-42d3-9791-c50d2fa70cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b627a2-a8e9-47ba-ab2b-dce48e01f194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Trump_a_koronavirus_es_a_kozponti_bankok__ok_mozgatjak_a_piacokat","timestamp":"2020. március. 06. 06:43","title":"Trump, a koronavírus és a központi bankok mozgatják a piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elgázolt ember meghalt.","shortLead":"Az elgázolt ember meghalt.","id":"20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ced1209-af18-4572-bce2-ebca968ecac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","timestamp":"2020. március. 05. 20:40","title":"Villamos gázolt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"„Pünkösdhétfőn egy levegővételen belül a következő három mondatot hallottam: (aggódva, tárgyszerűen) Súlyos probléma ez a cigányság, szaporodnak nagyon; (eltűnődve, mintegy a megoldást keresve) Bár azt mondják, hamarabb meg is halnak; (hirtelen az órájára néz) Jesszusom, mennünk kell, lekéssük a déli misét” – idézte 2011-ben Esterházy Péter (egy ismerősét).","shortLead":"„Pünkösdhétfőn egy levegővételen belül a következő három mondatot hallottam: (aggódva, tárgyszerűen) Súlyos probléma...","id":"20200306_TGM_Igen_es_nem_ok_es_mi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf3bfe3-d12b-49d6-a583-040dc8e055eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_TGM_Igen_es_nem_ok_es_mi","timestamp":"2020. március. 06. 13:35","title":"TGM: Igen és nem, ők és mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett az országba, önkéntes karanténba vonult.","shortLead":"A Szent István Egyetem diákja nem látogatott meg más egyetemi kampuszokat az intézmény szerint, ahogy visszaérkezett...","id":"20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a5aad-ab36-4818-9826-4fc36980b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_irani_diakok_koronavirus_szent_istvan_egyetem","timestamp":"2020. március. 05. 17:59","title":"A másik iráni diák maga jelezte, hogy fertőzött lehet, ezután önkéntes karaténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormány hat miniszterének és a kormányfő általános helyettesének tagságával alakított regionális fórumot a kabinet Északkelet-Magyarországon, Debrecen központtal. Bár az érintett négy megye együttműködéséről Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza és Szolnok polgármestere írt alá megállapodást, a fórum munkájában mégsem ők vesznek részt. A négy városvezető közül Miskolcot nem fideszes politikus vezeti.","shortLead":"A kormány hat miniszterének és a kormányfő általános helyettesének tagságával alakított regionális fórumot a kabinet...","id":"20200306_Beindulhat_Debrecen_fovarossa_fejlesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba14fd8-67a9-4f38-9b1b-ca09a7ed7f5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Beindulhat_Debrecen_fovarossa_fejlesztese","timestamp":"2020. március. 06. 16:00","title":"Beindulhat Debrecen fővárossá fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez is a koronavírus miatt van.","shortLead":"Ez is a koronavírus miatt van.","id":"20200305_Tobb_ezer_jaratot_torolt_a_Lufthansa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4b9ab2-33f5-4888-8354-13c4b1fc5122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Tobb_ezer_jaratot_torolt_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 05. 16:50","title":"Több ezer járatot törölt a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]