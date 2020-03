Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.

Március 4-én derült ki, hogy Magyarországon is vannak koronavírusos betegek, két iráni diák. Az Index most azt írja, hogy az egyikük barátnője is megfertőződött. Mivel mindketten részt vettek egy nyelvtanfolyamon a Goethe Intézetben, az intézmény március 11-ig felfüggeszti óráit.

„A hatóságok arról értesítették a budapesti Goethe Intézetet, hogy az intézet egy nyelvtanuló diákja koronavírussal fertőzött. A Goethe Intézet megtette a szükséges óvintézkedéseket, szoros kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal, és mindenben szigorúan az előírásoknak megfelelően jár el.

– olvasható a tájékoztatás a Goethe Intézet weboldalán.

Március 5-én az Index írta meg, hogy egyik az egyik tanuló február 26-án a budapesti Goethe Intézetben egy csoportos német nyelvtanfolyamon vett részt, igaz, csak egyetlen órára ment be. Később derült, hogy a barátnője is elkapta a vírust. A Goethe Intézet arról számolt be, a lány korábban szintén részt vett egy német nyelvkurzuson, de nem azon, amelyiken a barátja.

Az intézet azt is elmondta, hogy mivel mindkét diák február 26-án járt náluk utoljára, a két hét lappangási idővel számolva döntöttek úgy, hogy március 11-ig beszüntetik az órákat.

A diáklány csoporttársait az intézet külön is értesítette, az iráni fiúhoz hasonlóan ő is csak kis csoportos órán vett részt.