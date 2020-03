Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portálunk úgy értesült, hogy az MTVA üzemorvosi rendelőjét fertőtlenítik.","shortLead":"Portálunk úgy értesült, hogy az MTVA üzemorvosi rendelőjét fertőtlenítik.","id":"20200310_Korhazba_szallitottak_egy_lazas_munkatarsat_a_kozmediabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2dad99-0ac5-42c0-8322-cfbce436cc59","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Korhazba_szallitottak_egy_lazas_munkatarsat_a_kozmediabol","timestamp":"2020. március. 10. 18:45","title":"Kórházba vittek egy lázas dolgozót az MTVA-székházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Görögországban.","shortLead":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének...","id":"20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eb0403-becc-4bea-9607-7a61be79a6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. március. 10. 18:18","title":"Görögországban is bezárnak az oktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5308de47-d928-4a60-9977-a47025362251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt az operatív törzs utasítása alapján lehet felhasználni.","shortLead":"A pénzt az operatív törzs utasítása alapján lehet felhasználni.","id":"20200309_koronavirus_kormany_operativ_torzs_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5308de47-d928-4a60-9977-a47025362251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b89663-0cdd-4a0a-bb40-c3172943c330","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_kormany_operativ_torzs_tamogatas","timestamp":"2020. március. 09. 20:42","title":"8 milliárd forintot ad a kormány a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

","id":"20200310_A_Pearl_Jam_elhalasztja_a_turnejat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59eace84-173d-4acf-9e65-b1af15c8cb58","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_A_Pearl_Jam_elhalasztja_a_turnejat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 10. 09:32","title":"A Pearl Jam elhalasztja a turnéját a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban.","shortLead":"A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban.","id":"20200310_koronavirus_jarvany_ettermek_bulinegyed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95edb8fc-1e3e-45ea-8066-178574699192","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_koronavirus_jarvany_ettermek_bulinegyed","timestamp":"2020. március. 10. 10:40","title":"Betett a koronavírus a budapesti éttermeknek és a bulinegyednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. Apai nyomásra dolgoznia is kell az edzések mellett, klubja azonban ezt rossz szemmel nézi. A konfliktus elkerülhetetlen. Gettó Balboa, harmadik rész. ","shortLead":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. Apai nyomásra dolgoznia is kell az edzések mellett, klubja...","id":"20200310_Doku360_Getto_Balboa_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa378cf-6507-4d48-97eb-1d34b98bac50","keywords":null,"link":"/360/20200310_Doku360_Getto_Balboa_harmadik_resz","timestamp":"2020. március. 10. 19:00","title":"Doku360: \"Inkább szétüttetem magam 6 menetben, mint 12 órát gürcöljek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen mondattal 1,6 millió lájkot gyűjtött a Twitteren.","shortLead":"Egyetlen mondattal 1,6 millió lájkot gyűjtött a Twitteren.","id":"20200310_Elon_Musk_A_koronaviruspanik_ostobasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eeb9dcb-675a-4711-8669-11b9461ee8c9","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Elon_Musk_A_koronaviruspanik_ostobasag","timestamp":"2020. március. 10. 09:15","title":"Elon Musk: A koronavírus-pánik ostobaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb5dbb5-488c-413e-92e6-82c504708e1d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sárközi Ákos, a Borkonyha és Mészáros Ádám, az Onyx étterem séfje is felkerült a The Best Chef 2020 díjra jelöltek 100-as listájára.","shortLead":"Sárközi Ákos, a Borkonyha és Mészáros Ádám, az Onyx étterem séfje is felkerült a The Best Chef 2020 díjra jelöltek...","id":"20200311_Magyar_sefek_a_vilag_legjobbjai_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb5dbb5-488c-413e-92e6-82c504708e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500c501e-cf39-46a5-b12a-7e48d271cd06","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Magyar_sefek_a_vilag_legjobbjai_koze","timestamp":"2020. március. 11. 11:02","title":"Magyar séfek a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]