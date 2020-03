Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Görögországban.","shortLead":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének...","id":"20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eb0403-becc-4bea-9607-7a61be79a6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. március. 10. 18:18","title":"Görögországban is bezárnak az oktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton.","shortLead":"Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton.","id":"20200311_Balesetben_meghalt_egy_25_eves_ferfi_Seregelyesnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f288c5-2916-4308-b3ab-1feda78e32f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Balesetben_meghalt_egy_25_eves_ferfi_Seregelyesnel","timestamp":"2020. március. 11. 21:33","title":"Balesetben meghalt egy 25 éves férfi Seregélyesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c45fd-0219-492e-a509-32f5d9791f14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet nagyon drágán autós szimulátort kapni, meg lehet nagyon olcsón csinálni is.","shortLead":"Lehet nagyon drágán autós szimulátort kapni, meg lehet nagyon olcsón csinálni is.","id":"20200311_Techinkabol_otos_ez_a_cipos_dobozbol_keszult_autoversenyszimulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c45fd-0219-492e-a509-32f5d9791f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe28d38-4c79-4e9d-9846-f758f608ed94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Techinkabol_otos_ez_a_cipos_dobozbol_keszult_autoversenyszimulator","timestamp":"2020. március. 11. 15:55","title":"Technikából ötös ez a cipősdobozból készült autóverseny-szimulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","shortLead":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","id":"20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ee08f-c7c4-4fcb-a848-44fba64be124","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 09:06","title":"Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","shortLead":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","id":"20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387d5b6f-3f28-4654-b169-afd6d3758ac2","keywords":null,"link":"/sport/20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","timestamp":"2020. március. 10. 21:46","title":"Koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják Kylian Mbappét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban szerda reggelig 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Ez egy nap alatt 26 új fertőzést jelent.","shortLead":"Csehországban szerda reggelig 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Ez egy nap alatt 26 új fertőzést...","id":"20200311_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aacf97c-ae35-4386-a06d-2ce35af3c98d","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","timestamp":"2020. március. 11. 11:11","title":"Koronavírus: hatvannégy fertőzött van már Csehországban, bezárták az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","shortLead":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","id":"20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46496df5-3a12-470b-a075-ea740db134c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 11:15","title":"Ezer fölött a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","shortLead":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","id":"20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f5537-d7cd-4b35-99da-1116554cb1d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","timestamp":"2020. március. 10. 18:23","title":"Díjmentesen lemondhatóak a koronavírus miatt az Airbnb-foglalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]