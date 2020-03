Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha többet tesztelnek, több a beteg. És ez világszerte így van.","shortLead":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha...","id":"202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6591d470-25ce-468c-8d45-974e1305bba8","keywords":null,"link":"/360/202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","timestamp":"2020. március. 11. 16:20","title":"Koronavírus: Ausztriában 9-szer több teszttel 12-szer több fertőzött van, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú idő után most először kevesebb divatterepjárót adtak el a németeknél, mint korábban. Ennek oka többek közt a CO2-kvóta.","shortLead":"Hosszú idő után most először kevesebb divatterepjárót adtak el a németeknél, mint korábban. Ennek oka többek közt...","id":"20200312_egy_korszak_vege_nemetorszagban_estek_a_suveladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcb0f36-87f2-4cd1-8ec2-3976bc2e5a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_egy_korszak_vege_nemetorszagban_estek_a_suveladasok","timestamp":"2020. március. 12. 06:41","title":"Egy korszak vége: Németországban estek a SUV-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c45fd-0219-492e-a509-32f5d9791f14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet nagyon drágán autós szimulátort kapni, meg lehet nagyon olcsón csinálni is.","shortLead":"Lehet nagyon drágán autós szimulátort kapni, meg lehet nagyon olcsón csinálni is.","id":"20200311_Techinkabol_otos_ez_a_cipos_dobozbol_keszult_autoversenyszimulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c45fd-0219-492e-a509-32f5d9791f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe28d38-4c79-4e9d-9846-f758f608ed94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Techinkabol_otos_ez_a_cipos_dobozbol_keszult_autoversenyszimulator","timestamp":"2020. március. 11. 15:55","title":"Technikából ötös ez a cipősdobozból készült autóverseny-szimulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány újságíró már kézbe vehette a Huawei heteken belül érkező új csúcstelefonját, de úgy, hogy eközben semmit nem láthattak a P40-ből. Néhány fontos részlet viszont így is kiderült róla.\r

","shortLead":"Néhány újságíró már kézbe vehette a Huawei heteken belül érkező új csúcstelefonját, de úgy, hogy eközben semmit nem...","id":"20200310_huawei_p40_huawei_p40_pro_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594712e2-0da9-4a00-aea4-40a0201b9e01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_huawei_p40_huawei_p40_pro_okostelefon","timestamp":"2020. március. 10. 16:03","title":"Szürreális bemutatón tapogathatták a Huawei új telefonját az újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt szülők. A szakemberek szerint a váltott elhelyezés jelenthetne igazi megoldást a gyerekek számára.","shortLead":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt...","id":"202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4743b4-47dc-4556-a6fd-6af62bf58dcb","keywords":null,"link":"/360/202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","timestamp":"2020. március. 10. 13:00","title":"Soron kívül születhetnek ítéletek az elvált szülők láthatási ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","shortLead":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","id":"20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8902487-9901-4460-a9f6-b9fbbcf80d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","timestamp":"2020. március. 10. 22:54","title":"Negatív lett a közmédia munkatársának koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd0f183-bf5c-471e-a057-0d61692cde94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadták az új győri polgármesterre szabott jogszabálymódosítást, így megtarthatja mindkét állását.","shortLead":"Elfogadták az új győri polgármesterre szabott jogszabálymódosítást, így megtarthatja mindkét állását.","id":"20200310_lex_dezsi_csaba_sandor_gyor_polgarmester_kardiologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd0f183-bf5c-471e-a057-0d61692cde94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5fa7ba-7364-42dc-839e-61ebb11b88df","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_lex_dezsi_csaba_sandor_gyor_polgarmester_kardiologus","timestamp":"2020. március. 10. 17:02","title":"Ismét külön törvényt hozott a fideszes többség a győri polgármester kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","shortLead":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","id":"20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ac533-48d9-438f-bcef-e195cbf07f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 10. 13:53","title":"Vizsgálatot indít a Vígszínházban a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]