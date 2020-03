Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek Magyarországon a hevített dohánytermékek.","shortLead":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek...","id":"20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0819685f-36d1-4515-93c7-fb1cf7f4b992","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. március. 10. 18:03","title":"Dohányzik? Fontos magyar kutatás indult, ha van 15 perce, ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján Varga Mihály pénzügyminiszter, Matolcsy György jegybankelnök és Orbán Viktor miniszterelnök az üzleti élet több száz prominense előtt beszélt a gazdaságpolitika főbb irányairól, a fideszes kormány elmúlt tíz évéről, amelyet mind ritka sikerként értékeltek. A koronavírus azonban így is központi téma lett, amelynek negatív hatásait egyelőre nem tudják felmérni.","shortLead":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d8d4e8-c90c-43e1-bde9-675d58789e3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","timestamp":"2020. március. 10. 10:30","title":" Orbán Viktor: Igaza lehet annak, aki szembemegy az autópályán a többiekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bf1fab-8e0c-4446-9151-f6a28564a8f2","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne 100 éves.","shortLead":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne...","id":"20200310_Az_alforradalmi_viszketegseg_osszmuvesze__Boris_Vian__100","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25bf1fab-8e0c-4446-9151-f6a28564a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f87014c-2525-47f7-b82b-1f164b35fbd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Az_alforradalmi_viszketegseg_osszmuvesze__Boris_Vian__100","timestamp":"2020. március. 10. 19:00","title":"„Van benne valami a tragikus bohócból” – 100 éves lenne Boris Vian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ausztrál légitársaság elhalaszt egy beszerzést és csökkenti járatainak számát.","shortLead":"Az ausztrál légitársaság elhalaszt egy beszerzést és csökkenti járatainak számát.","id":"20200310_Lepnie_kellett_Qantasnak_is_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a0d70e-55b7-4aa4-be2f-c41807fb1d7e","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Lepnie_kellett_Qantasnak_is_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 10. 19:44","title":"Lépnie kellett a Qantasnak is koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984302f1-2f1c-481c-98a1-a66d73690a16","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintetteket 30 napra zárják ki a véradásból. ","shortLead":"Az érintetteket 30 napra zárják ki a véradásból. ","id":"20200311_koronavirus_fertozes_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984302f1-2f1c-481c-98a1-a66d73690a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89d9b12-869b-492a-b759-ae9a929af23f","keywords":null,"link":"/elet/20200311_koronavirus_fertozes_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","timestamp":"2020. március. 11. 11:55","title":"Nem adhat vért, aki február 5-e után külföldön járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész ugyan három évet kért az állatkínzó nőre, de az előkészítő ülésen hat hónapot ajánlott a vádlottnak, ha elismeri a bűntettet. Az asszony továbbra is tagadott, így a tárgyalás áprilisban folytatódik. A bíróság előtt gyülekeztek a \"Szurkolók az állatokért\" csoport tagjai, így végül rendőrök menekítették ki az asszonyt.","shortLead":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész...","id":"20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e533d51c-c739-461d-a2b6-4f2266c6ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. március. 10. 13:09","title":"Szirénázó rendőrautóval mentették ki a bíróságról a kutyáját megkínzó balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól, hogy emiatt nőhet a fertőzöttek száma, a határon – amint lehet – ellenőrizni és regisztrálni fogják a hazatérőket. ","shortLead":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól...","id":"20200310_Koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3885c-6301-425f-a7cc-1eacf5d3e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 14:11","title":"Az iskolákat egyelőre nem zárják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","shortLead":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","id":"20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ac533-48d9-438f-bcef-e195cbf07f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 10. 13:53","title":"Vizsgálatot indít a Vígszínházban a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]