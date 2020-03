Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kupadöntő mellett, a Fed-kupa rájátszásos teniszmeccsei is elmaradnak.","shortLead":"A kupadöntő mellett, a Fed-kupa rájátszásos teniszmeccsei is elmaradnak.","id":"20200311_Elhalasztjak_a_budapesti_Fedkupa_dontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3923ed-5299-4e78-a8da-a1807fe95f2a","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Elhalasztjak_a_budapesti_Fedkupa_dontot","timestamp":"2020. március. 11. 17:49","title":"Elhalasztják a budapesti Fed-kupa-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem derült ki a bíróságon, hogy ki írta a Donáth Annát szexuális zaklatással vádoló cikket, mert az Origo főszerkesztője azt vallotta, nem tudja, ki volt a szerző és a szerkesztő.","shortLead":"Nem derült ki a bíróságon, hogy ki írta a Donáth Annát szexuális zaklatással vádoló cikket, mert az Origo...","id":"20200311_Nem_tudja_az_Origo_foszerkesztoje_ki_irta_es_szerkesztette_a_Donath_Annat_eroszakkal_vadolo_alhirt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a5ed42-ea9e-486c-8470-5b2cdf3cc7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nem_tudja_az_Origo_foszerkesztoje_ki_irta_es_szerkesztette_a_Donath_Annat_eroszakkal_vadolo_alhirt","timestamp":"2020. március. 11. 09:07","title":"Nem tudja az Origo főszerkesztője, ki írta és szerkesztette a Donáth Annát erőszakkal vádoló álhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányrendelettel jött új szabályok miatt minden magyar felsőoktatási intézményben változások lépnek életbe.","shortLead":"A kormányrendelettel jött új szabályok miatt minden magyar felsőoktatási intézményben változások lépnek életbe.","id":"20200311_egyetemek_koronavirus_veszhelyzet_rektori_szunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba973b20-ba8e-4eb0-8cf9-a57379dae912","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_egyetemek_koronavirus_veszhelyzet_rektori_szunet","timestamp":"2020. március. 11. 21:45","title":"Így változik az egyetemi élet a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. 