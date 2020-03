Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd7c740-6672-4aa6-b515-29dd7a1ab820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negatív és pozitív hőse is van a jelenetnek.","shortLead":"Negatív és pozitív hőse is van a jelenetnek.","id":"20200313_Megallt_a_kocsisor_az_autos_ugy_gondolta_ideje_kidobni_a_szemetet_az_ablakon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7c740-6672-4aa6-b515-29dd7a1ab820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f9cfc-1f66-4689-9bed-ed8ba9edb613","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Megallt_a_kocsisor_az_autos_ugy_gondolta_ideje_kidobni_a_szemetet_az_ablakon__video","timestamp":"2020. március. 13. 09:17","title":"Megállt a kocsisor, az autós úgy gondolta, ideje kidobni a szemetet az ablakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japán folytatja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a megrendezésére.","shortLead":"Japán folytatja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a megrendezésére.","id":"20200312_A_WHO_dontese_ellenere_valtoztatlan_az_olimpia_idopontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31890b5-5d40-4a3b-84f3-0244801848eb","keywords":null,"link":"/sport/20200312_A_WHO_dontese_ellenere_valtoztatlan_az_olimpia_idopontja","timestamp":"2020. március. 12. 07:29","title":"A WHO döntése ellenére változtatlan az olimpia időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő napokban derül ki, hogyan élünk majd a következő néhány hónapban: a kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett, és elkezdte a korlátozásokat, mint a határőrizet visszaállítását és a kötelező, otthoni hatósági karantén elrendelését. ","shortLead":"A következő napokban derül ki, hogyan élünk majd a következő néhány hónapban: a kormány rendkívüli jogrendet és...","id":"20200311_koronavirus_magyarorszag_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1ebbf-7cd4-46c0-a6e8-167d833ff59b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_magyarorszag_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 11. 20:02","title":"A családom is karanténba kerül miattam? És kijöhet hozzánk a pizzafutár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","shortLead":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","id":"20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ee08f-c7c4-4fcb-a848-44fba64be124","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 09:06","title":"Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyvisszaváltásról, és az elmaradt előadások pótlásáról a színházak folyamatosan tájékoztatják majd a nézőket. ","shortLead":"A jegyvisszaváltásról, és az elmaradt előadások pótlásáról a színházak folyamatosan tájékoztatják majd a nézőket. ","id":"20200311_Elhalasztjak_a_Konyvfesztivalt_is_a_szinhazak_a_mai_eloadasokat_megtartjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec11156-1870-4c6b-bc27-761205e8f7da","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Elhalasztjak_a_Konyvfesztivalt_is_a_szinhazak_a_mai_eloadasokat_megtartjak","timestamp":"2020. március. 11. 15:17","title":"Elhalasztják a Könyvfesztivált is, a színházak a mai előadásokat még megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen a köztévének nyilatkoztak arról, hogy nem örülnek annak, ami most a színházuk és Eszenyi Enikő személye körül zajlik. Egyikük semmiféle megaláztatással nem találkozott. ","shortLead":"Többen a köztévének nyilatkoztak arról, hogy nem örülnek annak, ami most a színházuk és Eszenyi Enikő személye körül...","id":"20200312_Harom_tarsulati_tag_szerint_harmoniaban_zajlik_a_munka_a_Vigszinhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f944ac-8c0b-4f0b-a063-1d63abc61d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Harom_tarsulati_tag_szerint_harmoniaban_zajlik_a_munka_a_Vigszinhazban","timestamp":"2020. március. 12. 13:25","title":"Három társulati tag szerint minden rendben van a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán Viktor Chisinauban az EU-ról is kifejtette a véleményét. Azt monda, jobb belül lenni, mint kívül. „Nem könnyű, de megéri” – foglalta össze az uniós tagságot a kormányfő.","shortLead":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán...","id":"20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576301be-6ed3-4dc8-b2d9-6bec2d9bf000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","timestamp":"2020. március. 12. 12:31","title":"30 milliárdos hitelkeretet nyit Magyarország Moldovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb oldalon döntöttek hét átkelési pont ideiglenes bezárásáról.\r

","shortLead":"A szerb oldalon döntöttek hét átkelési pont ideiglenes bezárásáról.\r

","id":"20200312_szerbia_magyarorszag_hataratkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de998c01-acf6-46cc-93a1-a57ead626160","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_szerbia_magyarorszag_hataratkelo","timestamp":"2020. március. 12. 07:18","title":"Négy kivételével minden magyar határátkelőhelyet lezárt Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]