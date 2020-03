Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért, hogy ne kapjuk el a vírust? Magyarázó videóban mutatjuk meg.","shortLead":"Kihez forduljunk, ha koronavírusos tüneteket észlelünk magunkon? Mik egyáltalán a tünetek, és mit tehetünk azért...","id":"20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e779cbf6-9878-4fa1-bbef-5ea3527fcc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fa91e5-7f88-4b9c-bdb8-9886bfdde9e5","keywords":null,"link":"/360/20200311_Utmutato_koronavirus_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 11. 13:05","title":"Videós útmutató, mit tegyünk a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden kocsit biztosan nem tudnak klímásra állítani az idén, de a munkát el fogják kezdeni - ígérte.","shortLead":"Minden kocsit biztosan nem tudnak klímásra állítani az idén, de a munkát el fogják kezdeni - ígérte.","id":"20200313_karacsony_gergely_3_as_metro_klima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbada28-c337-4af6-8d7a-e576c83cf82c","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_karacsony_gergely_3_as_metro_klima","timestamp":"2020. március. 13. 06:41","title":"Karácsony: Idén elkezdődhet a 3-as metró klimatizálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, ez még kevés ahhoz, hogy leváltsák az eddigi igazgatót. ","shortLead":"Igaz, ez még kevés ahhoz, hogy leváltsák az eddigi igazgatót. ","id":"20200311_Vigszinhaz_tarsulatanak_96a_Eszenyi_Eniko_ellen_szavazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10a0fb-aebb-468e-ad3d-7791c2d3f406","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Vigszinhaz_tarsulatanak_96a_Eszenyi_Eniko_ellen_szavazott","timestamp":"2020. március. 11. 21:22","title":"A Vígszínház társulatának 96%-a Eszenyi Enikő ellen szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6203bb1d-e1a4-4506-9cc4-c41b8ea07e38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy fogalmaztak, minden lehetséges eszközt felhasználnak a prevenció érdekében.","shortLead":"Ahogy fogalmaztak, minden lehetséges eszközt felhasználnak a prevenció érdekében.","id":"20200312_karacsony_gergely_bkv_fertotlenites_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6203bb1d-e1a4-4506-9cc4-c41b8ea07e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7a2c02-67a1-455d-9064-2698f82c49fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_karacsony_gergely_bkv_fertotlenites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 12. 14:10","title":"A BKV megmutatta, hogyan fertőtlenítik a járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb5dbb5-488c-413e-92e6-82c504708e1d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sárközi Ákos, a Borkonyha és Mészáros Ádám, az Onyx étterem séfje is felkerült a The Best Chef 2020 díjra jelöltek 100-as listájára.","shortLead":"Sárközi Ákos, a Borkonyha és Mészáros Ádám, az Onyx étterem séfje is felkerült a The Best Chef 2020 díjra jelöltek...","id":"20200311_Magyar_sefek_a_vilag_legjobbjai_koze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb5dbb5-488c-413e-92e6-82c504708e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500c501e-cf39-46a5-b12a-7e48d271cd06","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Magyar_sefek_a_vilag_legjobbjai_koze","timestamp":"2020. március. 11. 11:02","title":"Magyar séfek a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","shortLead":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","id":"20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c4dd5-286c-4404-b229-d0186f3de6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","timestamp":"2020. március. 11. 11:03","title":"Egyre több a műhold, látunk-e majd valamit, ha felnézünk a csillagos égre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú idő után most először kevesebb divatterepjárót adtak el a németeknél, mint korábban. Ennek oka többek közt a CO2-kvóta.","shortLead":"Hosszú idő után most először kevesebb divatterepjárót adtak el a németeknél, mint korábban. Ennek oka többek közt...","id":"20200312_egy_korszak_vege_nemetorszagban_estek_a_suveladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcb0f36-87f2-4cd1-8ec2-3976bc2e5a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_egy_korszak_vege_nemetorszagban_estek_a_suveladasok","timestamp":"2020. március. 12. 06:41","title":"Egy korszak vége? Németországban estek a SUV-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69bf31c-3b4b-4774-9d7c-b73c3a7d6b03","c_author":"HVG","category":"360","description":"A From This Place egy kicsit eltávolodik a dzsessztől, de a rajongók már ezt is megszokták a húsz Grammy-díjat nyert gitárostól.","shortLead":"A From This Place egy kicsit eltávolodik a dzsessztől, de a rajongók már ezt is megszokták a húsz Grammy-díjat nyert...","id":"202010_lemez__amerikai_barat_pat_metheny_from_this_place","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69bf31c-3b4b-4774-9d7c-b73c3a7d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03162db4-bcde-4adc-8200-776447ad8a88","keywords":null,"link":"/360/202010_lemez__amerikai_barat_pat_metheny_from_this_place","timestamp":"2020. március. 11. 10:00","title":"Pat Metheny új lemeze a fináléval és katartikus élménnyel indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]