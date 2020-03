Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"768e9f94-8965-4e99-995d-a2fbfa8c44fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell vonszolnia.","shortLead":"A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell...","id":"20200311_oriasrak_rak_kamera_lopas_karacsony_sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768e9f94-8965-4e99-995d-a2fbfa8c44fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a4cea-db13-4dc1-ae61-0c786c4b04b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_oriasrak_rak_kamera_lopas_karacsony_sziget","timestamp":"2020. március. 11. 19:34","title":"Óriásrák lophatott el egy 1,2 millió forintos kamerát a Karácsony-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","shortLead":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","id":"20200312_lego_nintendo_super_mario","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e60771f-27c6-412d-ae46-131498aaa700","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_lego_nintendo_super_mario","timestamp":"2020. március. 12. 16:03","title":"Jön az újfajta legókészlet, a Nintendo Super Mariója ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab6bcf7-8171-4d29-b0e1-4b2d55b6538a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták az sztk emeletét, fertőtlenítenek.","shortLead":"Lezárták az sztk emeletét, fertőtlenítenek.","id":"20200313_Ujabb_beteget_talaltak_a_18_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab6bcf7-8171-4d29-b0e1-4b2d55b6538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be427ed9-6116-48bb-9a2a-f693a1964988","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_beteget_talaltak_a_18_keruletben","timestamp":"2020. március. 13. 11:41","title":"Újabb koronavírus-gyanús beteget találtak a 18. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A királyok és királynők, elnökök és miniszterelnökök közül azok maradnak meg az emlékezetünkben, akik különösen hosszú ideig, vagy változások és konfliktusok sújtotta nehéz időkben vezették országukat. Íme néhány rekorder.","shortLead":"A királyok és királynők, elnökök és miniszterelnökök közül azok maradnak meg az emlékezetünkben, akik különösen hosszú...","id":"20200311_Rekorderek_a_legtovabb_uralkodo_kiralytol_az_elso_noi_allamfoig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff7744d-1046-4e1a-b0d5-f8b3c7566e55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200311_Rekorderek_a_legtovabb_uralkodo_kiralytol_az_elso_noi_allamfoig","timestamp":"2020. március. 11. 19:15","title":"Rekorderek a legtovább uralkodó királytól az első női államfőig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58deee6b-2232-4cb4-840e-f8c9a7edfda8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autógyárak termelésében egyelőre nem okozott fennakadást a koronavírus terjedése. ","shortLead":"A magyar autógyárak termelésében egyelőre nem okozott fennakadást a koronavírus terjedése. ","id":"20200313_magyar_Opel_gyar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58deee6b-2232-4cb4-840e-f8c9a7edfda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa0895f-8ae6-428c-b7eb-c9765b6a93d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_magyar_Opel_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 14:41","title":"A magyar Opel-gyárban is szigorítottak a szabályokon, de nincs fennakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint így garantált a hallgatók számára a félév akadálytalan teljesítése a koronavírus miatt hirdetett veszélyhelyzet alatt is.","shortLead":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62616dde-cfbc-469e-9fdd-45f6a272396f","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","timestamp":"2020. március. 12. 14:46","title":"Koronavírus: másfél hét múlva indul az egyetemeken a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hárommal nőtt a szám.","shortLead":"Hárommal nőtt a szám.","id":"20200313_19re_nott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f8bba-fe71-4845-9805-b91c4f5b6e03","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_19re_nott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 13. 10:08","title":"19-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d4bf72-9bb4-49c5-ba07-1abc0f8a3365","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ájurvédikus gyógyítás két magyarországi zászlóvivőjével alapított közös céget a milliárdos Gattyán György Luxemburgban bejegyzett cége, a Docler Investments.","shortLead":"Az ájurvédikus gyógyítás két magyarországi zászlóvivőjével alapított közös céget a milliárdos Gattyán György...","id":"202011_brahmayurveda_center_gattyan_indiai_gyogymodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86d4bf72-9bb4-49c5-ba07-1abc0f8a3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f0629-87d8-40ee-a557-2b76590ef6c2","keywords":null,"link":"/360/202011_brahmayurveda_center_gattyan_indiai_gyogymodja","timestamp":"2020. március. 13. 10:00","title":"Új céggel tolná indiai gyógymódját Gattyán György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]