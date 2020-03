Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön az egész osztály hazament, miután az egyik diák édesanyjánál koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, mára viszont nem kaptak felmentést. ","shortLead":"Csütörtökön az egész osztály hazament, miután az egyik diák édesanyjánál koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, mára...","id":"20200313_Toldy_koronavirus_beteg_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008f5b1-94df-4e1a-aa7e-858ef078c318","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Toldy_koronavirus_beteg_gyerek","timestamp":"2020. március. 13. 12:32","title":"A Toldy Gimnáziumba jár az egyik koronavírusos beteg gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenlegi állás szerint 19 koronavírussal diagnosztizált ember van Magyarországon, és 79-en vannak karanténban. Az operatív törzs ismét tájékoztat a fejleményekről. ","shortLead":"Jelenlegi állás szerint 19 koronavírussal diagnosztizált ember van Magyarországon, és 79-en vannak karanténban...","id":"20200313_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3107383-a9d6-4830-b4ee-85935b1925fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 16:25","title":"Az operatív törzs nem készül városok lezárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra.","shortLead":"Az intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra.","id":"20200313_Lengyelorszag_lezarja_a_hatarait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecc58a7-7f72-4208-a1cb-103263e8a63e","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Lengyelorszag_lezarja_a_hatarait","timestamp":"2020. március. 13. 20:07","title":"Lengyelország lezárja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai kutatásnak köszönhetően kiderült, a koronavírus-járvány szempontjából melyek a legfertőzőbb felületek. Ezek érintését érdemes elkerülni.","shortLead":"Egy friss amerikai kutatásnak köszönhetően kiderült, a koronavírus-járvány szempontjából melyek a legfertőzőbb...","id":"20200313_muanyag_koronavirus_fertozes_korokozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ea8f69-0779-4e55-8a15-8609d43adcd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_muanyag_koronavirus_fertozes_korokozo","timestamp":"2020. március. 13. 19:20","title":"Három napon át is fertőzhet a koronavírus, ha műanyagra kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu a PolitiFact tényellenőrző oldal útmutatóját egészítette ki hazai forrásokkal és példákkal.","shortLead":"Az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu a PolitiFact tényellenőrző oldal útmutatóját egészítette ki hazai forrásokkal...","id":"20200313_Hogyan_keruljuk_el_a_koronavirussal_kapcsolatos_hamis_infokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fcf286-80ec-4fdd-9196-c9b816ee41f3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200313_Hogyan_keruljuk_el_a_koronavirussal_kapcsolatos_hamis_infokat","timestamp":"2020. március. 13. 09:15","title":"Hogyan kerüljük el a koronavírussal kapcsolatos hamis infókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet, az óvodákról és bölcsődékről ismét az önkormányzatok dönthetnek. Állami fogászati ellátást csak sürgős esetben lehet igénybe venni, az orvosokat nem kell nyugdíjba küldeni. A gyerekükkel otthonmaradó szülők megsegítéséről továbbra sincs döntés. ","shortLead":"Megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet, az óvodákról és bölcsődékről ismét az önkormányzatok dönthetnek...","id":"20200314_koronavirus_kormany_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54b339-ed7e-4444-8f52-170aac0e5b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_koronavirus_kormany_rendelet","timestamp":"2020. március. 14. 17:15","title":"Bezárt iskolák, felfüggesztett szűrővizsgálatok, nem küldik nyugdíjba az orvosokat - itt az első adag rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A szülőktől a pedagógusokon át egyre többen, egyre hangosabban követelik a kormánytól az általános és középiskolák bezárását, a kormány viszont ebben is a már számtalanszor tapasztalt \"széllel szemben\" politikát vitt annak ellenére, hogy a környező országok közül már azok meglépték, ahol a magyarnál kevesebb fertőzött van. Most ez változott meg.","shortLead":"A szülőktől a pedagógusokon át egyre többen, egyre hangosabban követelik a kormánytól az általános és középiskolák...","id":"20200313_iskola_bezaras_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e67f15a-6605-45ff-a677-9816ec40db1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_iskola_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:40","title":"Nem nagyon vannak érvek az iskolák nyitvatartása mellett, de mi jön a bezárás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","shortLead":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","id":"20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14702eaa-a14a-4b9c-967b-c94941ae8879","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","timestamp":"2020. március. 13. 10:39","title":"Már horgolt koronavírus plüsst is lehet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]