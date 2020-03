Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Cserébe a hallgatók számára részletes tájékoztatást adtak ki az e-könyvek otthoni eléréséről.","shortLead":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb...","id":"20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe7e07-1e9a-4674-8a15-a7b7b37623ab","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","timestamp":"2020. március. 12. 17:26","title":"Az egyetemi hallgatókon kívül mindenki más mehet az ELTE egyetemi könyvtárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatósági karantén szabályai alól nem akarnak kibújni, de az időintervallumot a megrendelések teljesítéséhez igazítanák a fuvarozók, hogy ne álljon le teljesen a nemzetközi szállítás. Most az operatív törzs döntésére várnak, a teljes biztonságot az egységes európai szabályozás oldaná meg.","shortLead":"A hatósági karantén szabályai alól nem akarnak kibújni, de az időintervallumot a megrendelések teljesítéséhez...","id":"20200313_Koronavirus_A_kethetes_hatosagi_karanten_miatt_a_fuvarozok_szerint_osszeomolhat_az_europai_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b030545c-73bf-4786-823e-399eaef4a0f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Koronavirus_A_kethetes_hatosagi_karanten_miatt_a_fuvarozok_szerint_osszeomolhat_az_europai_ellatas","timestamp":"2020. március. 13. 14:19","title":"A kéthetes hatósági karantén miatt a fuvarozók szerint összeomolhat az európai ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6203bb1d-e1a4-4506-9cc4-c41b8ea07e38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy fogalmaztak, minden lehetséges eszközt felhasználnak a prevenció érdekében.","shortLead":"Ahogy fogalmaztak, minden lehetséges eszközt felhasználnak a prevenció érdekében.","id":"20200312_karacsony_gergely_bkv_fertotlenites_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6203bb1d-e1a4-4506-9cc4-c41b8ea07e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7a2c02-67a1-455d-9064-2698f82c49fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_karacsony_gergely_bkv_fertotlenites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 12. 14:10","title":"A BKV megmutatta, hogyan fertőtlenítik a járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c605f3-05dc-40c5-a65a-d9b2d1f4f396","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanácsokat adott az egykori főpolgármester a jelenleginek.","shortLead":"Tanácsokat adott az egykori főpolgármester a jelenleginek.","id":"20200312_Demszky_megirta_Karacsonynak_mit_kellene_tenni_koronavirus_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c605f3-05dc-40c5-a65a-d9b2d1f4f396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d01976-179a-4b53-b6a0-829e80371cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Demszky_megirta_Karacsonynak_mit_kellene_tenni_koronavirus_idejen","timestamp":"2020. március. 12. 11:59","title":"Demszky megírta Karácsonynak, mit kellene tenni koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed86b682-fec1-4b61-a9d4-cd56dce99f45","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen megmondani, mi vár a gazdaságra a koronavírus miatt, Varga Mihály szerint benne van a pakliban a recesszió is, bár az nem valószínű. Nem hagyományos gazdasági válságról van szó, gazdasági eszközökkel megoldani nem lehet, csak átvészelni. Ehhez a kormánynak ezermilliárd forintos mozgástere van, és a jegybank kezében is vannak eszközök.","shortLead":"Lehetetlen megmondani, mi vár a gazdaságra a koronavírus miatt, Varga Mihály szerint benne van a pakliban a recesszió...","id":"202003112_Az_ingyenhiteltol_a_virusutalvanyig__igy_vedheti_a_kormany_a_gazdasagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed86b682-fec1-4b61-a9d4-cd56dce99f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6f036e-33f6-4f77-98c3-c4bb9051aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/202003112_Az_ingyenhiteltol_a_virusutalvanyig__igy_vedheti_a_kormany_a_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 12. 06:30","title":"Az ingyenhiteltől a vírusutalványig – így védheti a kormány a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

","shortLead":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

","id":"20200312_tom_hanks_rita_wilson_koronavirus_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1261c153-710a-4cad-aeb3-11bc89360839","keywords":null,"link":"/elet/20200312_tom_hanks_rita_wilson_koronavirus_ausztralia","timestamp":"2020. március. 12. 05:07","title":"Koronavírussal fertőzött Tom Hanks és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kéthetes karantén vár a dolgozókra a koronavírus miatt.","shortLead":"Kéthetes karantén vár a dolgozókra a koronavírus miatt.","id":"20200312_Mar_17_egeszsegugyi_dolgozo_van_karantenban_a_Delpesti_Centrumkorhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001b01fd-77b0-4898-8825-58549ecbedd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Mar_17_egeszsegugyi_dolgozo_van_karantenban_a_Delpesti_Centrumkorhazban","timestamp":"2020. március. 12. 09:00","title":"Már 17 egészségügyi dolgozó van karanténban a Dél-pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak újabb egészségügyi (mérős) lehetőségek érkeznek az Apple Watch Series 6-ban, hanem egyéb hasznos, többek között a szülőknek kedvező funkciók is szóba jöttek.","shortLead":"Nemcsak újabb egészségügyi (mérős) lehetőségek érkeznek az Apple Watch Series 6-ban, hanem egyéb hasznos, többek között...","id":"20200312_apple_watch_series_6_ujdonsagai_uj_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae11e73-04d5-428a-bb7d-6cdd19706e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_apple_watch_series_6_ujdonsagai_uj_funkciok","timestamp":"2020. március. 12. 14:03","title":"Annyi újdonság kerül az idei Apple Watchba, hogy csak lesünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]