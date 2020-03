Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni – jelentsen ez bármit is.","shortLead":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni –...","id":"20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257cc59-add7-4bf9-b6dd-62b7bf41232c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","timestamp":"2020. március. 14. 10:03","title":"Visszakapcsolták a gyártósorokat, újra beindult az iPhone-ok termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban - közölte Bartha László, a Magyar Honvédség rendészeti központjának törzsfőnöke.","shortLead":"A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban...","id":"20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7043d2-7c07-4de6-a34d-620af4d88461","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_A_katonai_rendeszek_is_segitik_egyes_autopalyakon_a_rendfenntartast","timestamp":"2020. március. 14. 15:08","title":"A katonai rendészek is segítik egyes autópályákon a rendfenntartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","shortLead":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","id":"20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8a1d36-efd8-4ddd-bc8a-4de5cb0dcff7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 20:00","title":"A Széchenyi-díjas immunológus szerint több teszt kell, ez most abszolút vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","shortLead":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","id":"20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd89ae-484c-4b16-b929-a99eac8b867b","keywords":null,"link":"/360/20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","timestamp":"2020. március. 14. 17:00","title":"Szülhetnek-e a férfiak? És nyugatnémet márkáért? – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be10ef42-e23b-4be8-b624-c4267081e56a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyedi problémát oldott meg a kenyai asszony, ebből lett immár kontinenseken átívelő üzlet.","shortLead":"Egyedi problémát oldott meg a kenyai asszony, ebből lett immár kontinenseken átívelő üzlet.","id":"202011_tejfakaszto_suti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be10ef42-e23b-4be8-b624-c4267081e56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6420df-dcf2-41f8-886a-f6a282a87d1e","keywords":null,"link":"/360/202011_tejfakaszto_suti","timestamp":"2020. március. 14. 08:30","title":"Szoptatósfalatok: piaci rést találtak a nem fűizű füves sütik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","shortLead":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","id":"20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd83333a-98b4-4379-9056-4e4e1bf6bde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 21:44","title":"Koronavírus: 1441 halálos áldozat van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterjelölteket videokonferencián hallgatta meg a házi karanténban lévő miniszterelnök.","shortLead":"A miniszterjelölteket videokonferencián hallgatta meg a házi karanténban lévő miniszterelnök.","id":"20200314_Bizalmat_kapott_Orban_jobbkozep_kormanya_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bced90-9038-4f44-a912-717378cbc131","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Bizalmat_kapott_Orban_jobbkozep_kormanya_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 14. 16:49","title":"Bizalmat kapott Orban jobbközép kormánya Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt.","shortLead":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács...","id":"20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e48fcb-36d2-46ba-a080-0c451c016f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","timestamp":"2020. március. 14. 06:03","title":"45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]