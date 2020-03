Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem tudok saját hatáskörben dönteni ezeknek az intézményeknek a bezárásáról – írta Facebook oldalán Baranyai Krisztina, Ferencváros polgámestere.","shortLead":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem...","id":"20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034997c-a056-4e4e-9837-7b5868adbe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","timestamp":"2020. március. 14. 09:25","title":"Ferencváros is a kormányra és rendeletre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","shortLead":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","id":"20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66907298-62b4-4240-b016-05b3fed6c46f","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","timestamp":"2020. március. 13. 20:43","title":"Hétfőig ürítik ki az egyetemi kollégiumokat, néhol kérdéses, hogyan oldják meg a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának, mindenesetre a kormány már azzal számol, extrém esetben recesszió is lehet. A turizmus gyakorlatilag megszűnik Budapesten húsvétra, az olaszok hatalmas bajban vannak, és ha ez nem lenne elég, kitört egy évtizedek óta nem látott olajháború is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának...","id":"20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0f677-67fc-4a57-adc6-c92192026907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","timestamp":"2020. március. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány belengette, hogy földbe állhat a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok örülnek az iskolabezárásnak, de egyrészt késői lépésnek gondolják, másrészt mindegyik felvetette, nem világos, milyen juttatást kap majd a szülő, aki otthon marad a gyerekével. ","shortLead":"Az ellenzéki pártok örülnek az iskolabezárásnak, de egyrészt késői lépésnek gondolják, másrészt mindegyik felvetette...","id":"20200313_Gyurcsany_jakab_koronavirus_szulo_iskola_kereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472fd8e0-4473-4e18-827f-a8f096bcec76","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Gyurcsany_jakab_koronavirus_szulo_iskola_kereset","timestamp":"2020. március. 13. 22:40","title":"Ellenzék: Az nem derült ki, hogyan kompenzálják az otthon maradó szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","shortLead":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","id":"20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d4d1d-3744-4c06-8a4e-3eba8dbb7903","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 14. 18:57","title":"Koronavírus: olvasónk ellenőrzés nélkül átjutott Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b89ed-4f77-4866-acf5-a8af4c171fee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás okozta 90 éve egy grönlandi gleccser drámai mértékű zsugorodását egy új tanulmány szerint, amelynek készítői történelmi fotók és óceáni üledékek elemzése alapján jutottak erre a megállapításra.","shortLead":"A klímaváltozás okozta 90 éve egy grönlandi gleccser drámai mértékű zsugorodását egy új tanulmány szerint, amelynek...","id":"20200314_klimavaltozas_gronlandi_kangerlussuaq_gleccser_zsugorodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b89ed-4f77-4866-acf5-a8af4c171fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6241e73b-daa8-4f22-8855-cbe8e5ea6f30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_klimavaltozas_gronlandi_kangerlussuaq_gleccser_zsugorodasa","timestamp":"2020. március. 14. 16:03","title":"A klímaváltozás okozta 90 éve egy grönlandi gleccser drámai mértékű zsugorodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén \"új formátummal\" készül az Apple szokásos fejlesztői konferenciára, a WWDC-t ezúttal csak online tartják meg.","shortLead":"Idén \"új formátummal\" készül az Apple szokásos fejlesztői konferenciára, a WWDC-t ezúttal csak online tartják meg.","id":"20200313_koronavirus_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_online_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d29e5e-ca7f-4889-9cb5-9e9ac28fe434","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_apple_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia_online_kozvetites","timestamp":"2020. március. 13. 18:23","title":"Lefújja WWDC fejlesztői konferenciáját az Apple, online találnak ki valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","shortLead":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","id":"20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d65eee-af04-4f44-a05e-6aec7878e7df","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 18:21","title":"Koronavírus: Nagy Britanniában megduplázódott a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]