[{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell magukkal vinniük. ","shortLead":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell...","id":"20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a18a58c-5150-4298-8650-20729692a5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","timestamp":"2020. március. 14. 22:17","title":"Az utolsó pillanatban változtattak: teljesen ki kell üríteni a kollégiumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","shortLead":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","id":"20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b8b812-849f-4993-b93e-ffecdfbaa950","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","timestamp":"2020. március. 15. 12:06","title":"Halakat mentettek a tűzoltók a Rákóczi hídon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","shortLead":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","id":"20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4282c0-9f48-4e83-a0a5-8b8b779dffac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 10:54","title":"Orbán Viktor elutazott Belgrádba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oslói kormány azt kérte a norvég állampolgároktól, hogy a következő hónapban ne utazzanak külföldre, akik pedig más országokban tartózkodnak, minél előbb térjenek haza.","shortLead":"Az oslói kormány azt kérte a norvég állampolgároktól, hogy a következő hónapban ne utazzanak külföldre, akik pedig más...","id":"20200314_Norvegia_is_bezarkozik_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634f1d1b-ddca-4d62-ba61-e61fde4f6323","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Norvegia_is_bezarkozik_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 11:08","title":"Norvégia is bezárkózik a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban, hogyan állapítja meg a pszichológia e szakaszokat, és mit tart róluk meghatározónak.","shortLead":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban...","id":"20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aef9b9-f32e-4e5e-96d9-3125a468e396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","timestamp":"2020. március. 15. 20:15","title":"Ezeket a feladatokat állítják elénk az életciklusaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolabezárások miatt otthonmaradt gyerekek étkezését is biztosítani fogja a település.","shortLead":"Az iskolabezárások miatt otthonmaradt gyerekek étkezését is biztosítani fogja a település.","id":"20200315_Dravaszerdahely_iskolabezaras_koronavirus_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57de7cb5-53c9-45af-b986-db4824d08562","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Dravaszerdahely_iskolabezaras_koronavirus_tamogatas","timestamp":"2020. március. 15. 11:37","title":"Százezer forintot kap Drávaszerdahelyen minden szülő, akinek otthon kell maradnia a gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban Olaszország érintett, a légterében 77 százalékkal volt kisebb a forgalom.","shortLead":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban...","id":"20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a58347f-ba3d-4f75-a2f8-a0fe05d9fbd5","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 07:15","title":"Sorra állnak le a légitársaságok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid...","id":"20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcbfb62-6294-4fef-a9f8-2f42903466f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","timestamp":"2020. március. 14. 13:22","title":"Hétfőtől a fővárosi buszok első ajtajának teljes környezetét lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]