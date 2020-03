Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73146b99-1106-4673-ad70-fccb71bc100f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Ravaszkodó puhatolódzások és sanda oldalvágások jellemezték a Szovjetunió utolsó vezetője, a '80-as évek közepén hatalomra jutott Mihail Gorbacsov és Kádár János MSZMP-főtitkár viszonyát. Ez nyomta rá a bélyegét a szovjet pártfőtitkár 1986-os budapesti látogatására is.\r

","shortLead":"Ravaszkodó puhatolódzások és sanda oldalvágások jellemezték a Szovjetunió utolsó vezetője, a '80-as évek közepén...","id":"202011__gorbacsov_es_kadar__vegjatek__villamlatogato_kgbfonok__elvtarsi_barati_bizalmatlansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73146b99-1106-4673-ad70-fccb71bc100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69924cb-4fd0-48bf-ad0d-3f8bfbe19ba2","keywords":null,"link":"/360/202011__gorbacsov_es_kadar__vegjatek__villamlatogato_kgbfonok__elvtarsi_barati_bizalmatlansag","timestamp":"2020. március. 14. 16:00","title":"Kommunista végjáték: Kádár manővereinek a KGB-főnök vethetett véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke...","id":"20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7deb8b2-f901-4982-ba67-be3d88f8133e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","timestamp":"2020. március. 15. 15:30","title":"A koronavírusról a Fülkében: „Ilyen a világháború óta nem volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf11fb61-3d8f-4577-84af-2d7f63e47807","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A zöld-fehér csapat és a Kisvárda is kiütötte ellenfelét a magyar labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.\r

","shortLead":"A zöld-fehér csapat és a Kisvárda is kiütötte ellenfelét a magyar labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.\r

","id":"20200314_Menetel_a_Fradi_menekul_az_Ujpest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf11fb61-3d8f-4577-84af-2d7f63e47807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc49cfb2-274b-49d4-a08e-e5693947ff39","keywords":null,"link":"/sport/20200314_Menetel_a_Fradi_menekul_az_Ujpest","timestamp":"2020. március. 14. 19:45","title":"Menetel a Fradi, menekül az Újpest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több városvezető is hiányolta a tájékoztatást az óvodákról és a bölcsődékről. Megnéztük, hogyan reagáltak a megyei jogú városok arra, hogy a kormány bezáratja az iskolákat, ám az óvodák és bölcsődék nyitva tartásáról az önkormányzatok dönthetnek.","shortLead":"Több városvezető is hiányolta a tájékoztatást az óvodákról és a bölcsődékről. Megnéztük, hogyan reagáltak a megyei jogú...","id":"20200314_iskola_bezaras_megyei_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0db5ee5-927c-493c-8e32-aadf4a59586f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_iskola_bezaras_megyei_varos","timestamp":"2020. március. 14. 16:30","title":"Budapesten bezárnak, Győrben nyitva maradnak az óvodák - körkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterjelölteket videokonferencián hallgatta meg a házi karanténban lévő miniszterelnök.","shortLead":"A miniszterjelölteket videokonferencián hallgatta meg a házi karanténban lévő miniszterelnök.","id":"20200314_Bizalmat_kapott_Orban_jobbkozep_kormanya_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bced90-9038-4f44-a912-717378cbc131","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Bizalmat_kapott_Orban_jobbkozep_kormanya_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 14. 16:49","title":"Bizalmat kapott Orban jobbközép kormánya Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyja fertőzött, ám a Toldy Ferenc Gimnázium diákjának a 24.hu értesülései szerint negatív lett az első koronavírustesztje.","shortLead":"Édesanyja fertőzött, ám a Toldy Ferenc Gimnázium diákjának a 24.hu értesülései szerint negatív lett az első...","id":"20200314_toldy_gimnazium_diak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66421f17-d4c0-402b-9a79-39a2a9d27859","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_toldy_gimnazium_diak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 20:38","title":"Átment az első koronavírus-teszten a Toldy gimnázium diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és keddtől az éttermeknek is be kell zárniuk.\r

","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében hétfőtől betiltják az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, és...","id":"20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61135dfd-b0df-43f6-a1da-2f60aa2f49fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_ausztria_szigoritas_koronavirus_jarvany_sebastian_kurz","timestamp":"2020. március. 16. 05:38","title":"Tovább szigorít Ausztria: ötnél több ember nem találkozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep tiszteletére.","shortLead":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep...","id":"20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c3a3b-1c26-4357-90ab-5bcb381af158","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","timestamp":"2020. március. 15. 09:08","title":"Közös március 15-i videóüzenetet küldtek az ellenzéki pártok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]