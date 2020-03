Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a koronavírus elleni védekezéssel megbízott operatív törzs. Kiskunhalason épül fel a mobil járványkórház, Pintér Sándor belügyminiszter önkéntes karanténban van, a Magyar Orvosi Kamara javaslatait pedig politikai akciónak tartják. \r

\r

","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a koronavírus elleni védekezéssel megbízott operatív törzs. Kiskunhalason épül fel a mobil...","id":"20200315_Operativ_torzs_sajttaj_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4272a7b-a40c-44cf-8854-366aa5bf4353","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Operativ_torzs_sajttaj_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 17:09","title":"A Jahn Ferenc kórházban kezelték a koronavírus miatt elhunyt beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","shortLead":"Egy horgász a forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ahol összeütközött egy másik kocsival. ","id":"20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92886734-d061-48c9-95a1-67fb106bf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b8b812-849f-4993-b93e-ffecdfbaa950","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Halakat_mentettek_a_tuzoltok_a_Rakoczi_hidon","timestamp":"2020. március. 15. 12:06","title":"Halakat mentettek a tűzoltók a Rákóczi hídon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","shortLead":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","id":"20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb24279-9084-4346-a060-ec3610dc8a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","timestamp":"2020. március. 16. 06:41","title":"110 millió forintért árulnak Sajószentpéteren egy citromsárga Lamborghini Urust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b6d7a-b059-494f-9861-abc5a8968d32","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éves youtubernél kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak, a rendőrség közveszéllyel fenyegetéssel gyanúsítja. ","shortLead":"A 30 éves youtubernél kábítószergyanús növényi származékokat is lefoglaltak, a rendőrség közveszéllyel fenyegetéssel...","id":"20200315_rendorseg_Budapest_lezaras_alhir_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950b6d7a-b059-494f-9861-abc5a8968d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498444c7-aa4e-4fa3-b7a3-1813dacc9ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_rendorseg_Budapest_lezaras_alhir_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 12:33","title":"Elfogták a férfit, aki azzal riogatott, hogy lezárják Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra, vagy épp távoli munkavégzésre buzdíthatja ismerőseit.","shortLead":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d72621-4c5d-49a9-b5df-ad2fc2d192ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","timestamp":"2020. március. 16. 08:33","title":"Itt vannak a facebookos keretek, amelyekkel ön is segítheti a koronavírus-járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","shortLead":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","id":"20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207e1a4-2ad5-4e64-b7b8-a4bb49563a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","timestamp":"2020. március. 16. 10:05","title":"Tóta W.: Zolika, ha kérdeznek, válaszolsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyja fertőzött, ám a Toldy Ferenc Gimnázium diákjának a 24.hu értesülései szerint negatív lett az első koronavírustesztje.","shortLead":"Édesanyja fertőzött, ám a Toldy Ferenc Gimnázium diákjának a 24.hu értesülései szerint negatív lett az első...","id":"20200314_toldy_gimnazium_diak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66421f17-d4c0-402b-9a79-39a2a9d27859","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_toldy_gimnazium_diak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 20:38","title":"Átment az első koronavírus-teszten a Toldy gimnázium diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","shortLead":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","id":"20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635ca1a-2d4a-4225-9516-520beb5ca5fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2020. március. 16. 14:03","title":"374 milliárd forintnyi büntetést kapott az Apple, mert babráltak az árakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]