[{"available":true,"c_guid":"a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","shortLead":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","id":"20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269d9d0f-d42c-4df2-b2e9-55a1fa109125","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","timestamp":"2020. március. 15. 20:30","title":"RTL Híradó: kiabálás, feszültség a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","shortLead":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","id":"20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc82c9-58ed-445e-b3d9-8592e7dfe184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","timestamp":"2020. március. 16. 15:32","title":"A spanyol király megvonta a költségvetési támogatást az offshore-botrányba keveredett apjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klímatechnika területén korábban jól menő társaságok legutóbb 1,5 milliárdos mínuszt hoztak össze.","shortLead":"A klímatechnika területén korábban jól menő társaságok legutóbb 1,5 milliárdos mínuszt hoztak össze.","id":"202011_clh_hutes_es_klimatechnika_paar_szakitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36635a42-c7e2-4c56-b6ce-db1fffaa5d1d","keywords":null,"link":"/360/202011_clh_hutes_es_klimatechnika_paar_szakitott","timestamp":"2020. március. 15. 12:15","title":"Végképp kiszálltak az alapítók a milliárdosok által kiszemelt cégekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","shortLead":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","id":"20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d2d3b-985e-494f-96e5-0a66516b39d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","timestamp":"2020. március. 15. 18:27","title":"368 halott Olaszországban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","shortLead":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","id":"202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f70a52-f0ed-4790-986e-38e0290b364a","keywords":null,"link":"/360/202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","timestamp":"2020. március. 16. 10:00","title":"Kulturális misszióból üzlet lehet az Újságmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több elemző is arra számít, hogy a járvány miatt a kínai gazdaság teljesítménye az első negyedévben most először visszaeséssel zárhat.","shortLead":"Több elemző is arra számít, hogy a járvány miatt a kínai gazdaság teljesítménye az első negyedévben most először...","id":"20200316_Durvan_visszavetette_a_kinai_gazdasagot_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6615cae9-e122-4936-831b-d0e847915982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Durvan_visszavetette_a_kinai_gazdasagot_a_jarvany","timestamp":"2020. március. 16. 07:30","title":"Durván visszavetette a kínai gazdaságot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","shortLead":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","id":"20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61362a55-0f41-4d2a-84c4-5f5c2dd46c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 08:40","title":"Bezártak az útdíjszedő ügyfélszolgálati irodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: járvány, kampó, rémhír, WC-papír, színház.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200315_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0823fe6-1e3a-4b61-96bc-3056ead54771","keywords":null,"link":"/360/20200315_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. március. 15. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos kézmosásról, megúszásról, Miatyánkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]