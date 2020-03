Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából. Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából.","id":"20200318_Csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:44","title":"Csehországban sem tudták utolérni a koronavírust Kína ezzel vág vissza Donald Trump amerikai elnök szigorítására. Kína ezzel vág vissza Donald Trump amerikai elnök szigorítására.","id":"20200317_kina_amerika_ujsagiro_donald_trump","timestamp":"2020. március. 17. 20:10","title":"Visszavágott Kína, kiutasítottak egy halom amerikai újságírót Az édesapja ablakában ücsörög, míg telefonon beszélnek egymással. Az édesapja ablakában ücsörög, míg telefonon beszélnek egymással.","id":"20200317_Idos_latogatas_koronavirus_telefonalas","timestamp":"2020. március. 17. 16:10","title":"Egy férfi megtalálta a módját, hogy veszélyeztetés nélkül is minden nap lássa az apját A repülőre csak magyar állampolgárok szállhattak fel, külföldinek még magyar tartózkodási engedély sem volt elég ehhez. A szinte pontosan a határzár életbe lépésekor landolt Wizzair-gép utasait rendőrök fogadták Ferihegyen, de csak rápillantottak az iratokra, és feltettek egy kérdést. A reptéri hőmérés ezúttal elmaradt. Svájci és németországi állásaikat egyik pillanatról a másikra elvesztő felszolgálókkal, kint élő szeretteiktől bizonytalan időre búcsúzó szülőkkel, barátokkal indult hétfőn este Budapestre a magyar határok lezárása előtti utolsó repülőgép Bázelből. A repülőre csak magyar állampolgárok szállhattak fel, külföldinek még magyar tartózkodási engedély sem volt elég ehhez. A szinte pontosan a határzár életbe lépésekor landolt Wizzair-gép utasait rendőrök fogadták Ferihegyen, de csak rápillantottak az iratokra, és feltettek egy kérdést. A reptéri hőmérés ezúttal elmaradt.","id":"20200317_koronavirus_csatarlanc_rendorok_magyarorszag_repter_nemetorszag_svajc","timestamp":"2020. március. 17. 16:00","title":"\"Laza csatárláncban fogadtak a rendőrök a reptéren, lázmérés nem volt\"","shortLead":"Svájci és németországi állásaikat egyik pillanatról a másikra elvesztő felszolgálókkal, kint élő szeretteiktől bizonytalan időre búcsúzó szülőkkel, barátokkal indult hétfőn este Budapestre a magyar határok lezárása előtti utolsó repülőgép Bázelből.