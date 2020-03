Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70da75e3-83c8-4da8-bbdb-d7a1403b20e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. De ki hogyan próbál túlélni és ki milyen változásokat remél otthon a négy fal között? Home Office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata.","shortLead":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész...","id":"20200318_Schell_Judit_a_Home_officeban_most_mindannyian_egyutt_zuhanunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70da75e3-83c8-4da8-bbdb-d7a1403b20e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d86570-06fe-4836-b018-53c9dbf98e89","keywords":null,"link":"/360/20200318_Schell_Judit_a_Home_officeban_most_mindannyian_egyutt_zuhanunk","timestamp":"2020. március. 18. 17:30","title":"Schell Judit a Home office-ban: \"Most mindannyian együtt zuhanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai Kutatóközpontja tudósainak egy új kutatása szerint.","shortLead":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai...","id":"20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5666fd-0272-4f2a-b50d-f20e76c9bfe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","timestamp":"2020. március. 17. 15:53","title":"Olyan meleg van a hegyekben is, hogy kihalhat a karsztvipera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678a8baa-ede5-49a6-9bfc-7f4a8d2038bf","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Úgy tűnt, leáldozott Pamela Rendi-Wagnernek, az ellenzéki osztrák szociáldemokraták elnökének, aki bizalmi szavazást kért maga ellen. De váratlanul jelentősen megnőttek az esélyei az újraválasztásra. Az ok egyszerű: a politikus virológus, nem is akármilyen.","shortLead":"Úgy tűnt, leáldozott Pamela Rendi-Wagnernek, az ellenzéki osztrák szociáldemokraták elnökének, aki bizalmi szavazást...","id":"20200317_Szeretettel_Becsbol_Pamela_Rendi_Wagner_koronavirus_spo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=678a8baa-ede5-49a6-9bfc-7f4a8d2038bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b875383-085a-42c2-bc6c-61409c8fb561","keywords":null,"link":"/360/20200317_Szeretettel_Becsbol_Pamela_Rendi_Wagner_koronavirus_spo","timestamp":"2020. március. 17. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: egy politikus, akit a koronavírus-járvány menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából. ","shortLead":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz...","id":"20200318_Csehorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e979c9-70da-49cc-bc0b-bba2ffa48bda","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:44","title":"Csehországban sem tudták utolérni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalat három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkavállalókkal, amely áprilistól lép életbe.","shortLead":"A vállalat három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkavállalókkal, amely áprilistól lép életbe.","id":"20200318_Megegyezett_az_Audi_a_szakszervezettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec52c55e-1b9a-43d0-a41f-531af2c1cfc4","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Megegyezett_az_Audi_a_szakszervezettel","timestamp":"2020. március. 18. 17:27","title":"Bezárt a gyár, majd megegyezett a fizetésemelésről az Audi a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","shortLead":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","id":"20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32498cf-eb50-4aaf-963a-260838264b62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","timestamp":"2020. március. 17. 13:06","title":"Automatikusan visszatéríti a törölt járatok viteldíját a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet home office-t bérelni az Airbnb-n és miért nem készült még kabala a járványhoz. Debrecenből pedig Hadházi László tudósít. ","shortLead":"Járványügyi híradóval jelentkezik a házi karanténból a Duma Aktuál, ezúttal a hvg360-on. Megtudhatjuk, hogyan lehet...","id":"20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca696fe2-3889-472f-a857-e59166a16215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9c6c27-fb21-4d1f-9e25-051cf6755c71","keywords":null,"link":"/360/20200316_Duma_Aktual_Karantenyek_masodik_adas","timestamp":"2020. március. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál karanténhíradó: Mészáros Lőrinc-hologram tart matekórát a távoktatás alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válságot a járvány kapcsán hozott intézkedések indították el Kónya István közgazdász szerint, de évek óta lehetett látni, hogy lassulás közeleg.","shortLead":"A válságot a járvány kapcsán hozott intézkedések indították el Kónya István közgazdász szerint, de évek óta lehetett...","id":"20200318_A_recesszio_garantalt_iparagak_mennek_majd_csodbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31913e9-6eec-4338-962d-4b927b39b99c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_A_recesszio_garantalt_iparagak_mennek_majd_csodbe","timestamp":"2020. március. 18. 15:53","title":"Kónya István: A recesszió már most garantált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]