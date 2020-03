Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcello Natali az egyik utolsó interjújában azt mondta: nem voltak felkészülve a koronavírusra.","shortLead":"Marcello Natali az egyik utolsó interjújában azt mondta: nem voltak felkészülve a koronavírusra.","id":"20200319_Vedokesztyu_nelkul_kellett_dolgoznia_belehalt_a_koronavirusfertozesbe_egy_olasz_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f29e39-1a88-4b49-a7d6-2805cfe292d5","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Vedokesztyu_nelkul_kellett_dolgoznia_belehalt_a_koronavirusfertozesbe_egy_olasz_orvos","timestamp":"2020. március. 19. 08:44","title":"Kesztyű nélkül kellett dolgoznia, belehalt a koronavírus-fertőzésbe egy olasz orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi személyzetnek sincs pontos információja erről. ","shortLead":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi...","id":"20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47543bd-a864-460b-9906-76d290fe6ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","timestamp":"2020. március. 17. 16:13","title":"Hallgat a Jahn Ferenc kórház a koronavírusban meghalt férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden este egyelőre egyhetes időtartamra bezárták a látogatók elől Rio de Janeiro egyik legfontosabb idegenforgalmi nevezetességét, a Megváltó Krisztus szobrát. További szigorításokat vezettek be Brazíliában az éttermek, a parkok és a strandok üzemelését illetően is. ","shortLead":"Kedden este egyelőre egyhetes időtartamra bezárták a látogatók elől Rio de Janeiro egyik legfontosabb idegenforgalmi...","id":"20200318_Bezar_a_Krisztusszobor_is_Rioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb38111d-5d49-4e8e-9f4d-4c060adf442e","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Bezar_a_Krisztusszobor_is_Rioban","timestamp":"2020. március. 18. 09:59","title":"Bezár a Krisztus-szobor is Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-fertőzésben megbetegedettek száma Ausztriában szerda délután elérte az 1646-ot.","shortLead":"A koronavírus-fertőzésben megbetegedettek száma Ausztriában szerda délután elérte az 1646-ot.","id":"20200318_Ausztriaban_38_milliard_euros_segelycsomagot_hirdet_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988659d9-1851-43ef-894e-692969a6fcfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Ausztriaban_38_milliard_euros_segelycsomagot_hirdet_a_kormany","timestamp":"2020. március. 18. 20:23","title":"Ausztriában 38 milliárd eurós segélycsomagot hirdet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalat abban bízik, hogy a lehető leghamarabb vissza lehet majd állni a normál működésre.","shortLead":"A vállalat abban bízik, hogy a lehető leghamarabb vissza lehet majd állni a normál működésre.","id":"20200318_hetfon_bezar_az_esztergomi_suzuki_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e1a2b-b8fa-4dd9-b58f-e93976a942c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_hetfon_bezar_az_esztergomi_suzuki_gyar","timestamp":"2020. március. 18. 10:19","title":"Hétfőn bezár az esztergomi Suzuki-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy változtatásokat kér az MNB a bankoktól és a kormánytól, hogy minél könnyebben megússza az ország a járvány gazdasági hatásait.","shortLead":"Nagy változtatásokat kér az MNB a bankoktól és a kormánytól, hogy minél könnyebben megússza az ország a járvány...","id":"20200318_Hiteltorlesztes_moratorium_hitel_csok_babavaro_mnb_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b7fa9-f92a-4fc4-98b2-2e4587e8c483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hiteltorlesztes_moratorium_hitel_csok_babavaro_mnb_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:37","title":"Általános hiteltörlesztési moratórium bevezetését és a babaváró hitel gyerekvállalási határidejének kitolását kéri az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint az országoknak átfogó intézkedéseket kell foganatosítaniuk a fertőzés terjedésének meggátolására elkülönítve, tesztelve a lehető legtöbb esetet, lenyomozva a fertőzés útját.","shortLead":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint az országoknak átfogó intézkedéseket kell foganatosítaniuk a fertőzés...","id":"20200318_WHO_az_emberiseg_ellensege_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acda6b70-7dbf-442a-9977-0bc8fd6f9c81","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_WHO_az_emberiseg_ellensege_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 21:34","title":"WHO: az emberiség ellensége a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes új listát adtak ki a kínai hatóságok az országban megjelent fertőzésekről, amelyeket külföldiek vittek be az országba. A listán Magyarország is rajta van. ","shortLead":"Érdekes új listát adtak ki a kínai hatóságok az országban megjelent fertőzésekről, amelyeket külföldiek vittek be...","id":"20200319_magyarorszag_kina_fertozes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ea9c58-f483-49bb-b378-cecc7f4d0caa","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_magyarorszag_kina_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:29","title":"Magyarországról behurcolt fertőzéseket jelentettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]