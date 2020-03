Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","shortLead":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","id":"20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c4a9d-749e-4ba8-a94a-2b046e694dcb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 11:39","title":"A szomszédban már minden beltéri rendezvényt betiltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5a6d0-6767-4c2e-a2d0-7f728dbda7f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MOL Limo egyelőre kivár, de a GreenGo példáját követve mától már a Share Now is olcsóbban használható.","shortLead":"A MOL Limo egyelőre kivár, de a GreenGo példáját követve mától már a Share Now is olcsóbban használható.","id":"20200318_a_koronavirus_miatt_ujabb_budapesti_automegoszto_csokkentett_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e5a6d0-6767-4c2e-a2d0-7f728dbda7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660e6218-ba5c-4ce0-9eac-9e2f881ea69f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_koronavirus_miatt_ujabb_budapesti_automegoszto_csokkentett_arat","timestamp":"2020. március. 18. 12:33","title":"A koronavírus miatt újabb budapesti autómegosztó csökkentett árat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","shortLead":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","id":"20200318_muszaki_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aa9bba-2234-4bdf-ac07-3ae6b4f21c03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_muszaki_auto","timestamp":"2020. március. 18. 10:31","title":"Amíg tart a vészhelyzet, az se baj, ha a most lejáró műszakiját nem hosszabbítja meg a kocsiján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, s még egy emberéletet sem követelt a világjárvány. Ahogy a világ legnagyobb országában általában lenni szokott, senki sem hiszi el a számokat. A különbség a bürokrácia útvesztőiben tűnik el.","shortLead":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú...","id":"20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ef84a-c6fd-44da-afd0-6b8bc2f99bab","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","timestamp":"2020. március. 18. 14:08","title":"Oroszországban alig van koronavírusos – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája az új koronavírus vagy a vele kapcsolatos megbetegedés (Covid-19). A téma feldolgozását csak kiválasztott fejlesztői csoportoknak engedélyezik.","shortLead":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája...","id":"20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1fb0-7a4a-4164-8e41-cb35542586e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 19. 09:03","title":"Nem hagyja az Apple, hogy szórakozzanak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","shortLead":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","id":"20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca19d-2dff-4ac6-ae3e-0ec4336fd5ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","timestamp":"2020. március. 19. 15:03","title":"Egy izraeli és egy amerikai matematikust csodál most a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014c7482-5a6a-4cdf-b145-27c82423b02e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A koronavírus járvány mögött Soros György és Bill Gates, illetve a két üzletember haverjai állnak. A cél pedig az emberiség létszámának lecsökkentése – állítja Twitter üzenetében Piers Corbyn, a brit Munkáspárt távozófélben lévő vezetőjének, Jeremy Corbynnak a bátyja.","shortLead":"A koronavírus járvány mögött Soros György és Bill Gates, illetve a két üzletember haverjai állnak. A cél pedig...","id":"20200318_A_brit_Munkaspart_elnokenek_testvere_megfejtette_a_koronavirus_jarvany_okait__termeszetesen_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014c7482-5a6a-4cdf-b145-27c82423b02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ca196c-758c-4b8d-9718-05ed7b44086b","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_A_brit_Munkaspart_elnokenek_testvere_megfejtette_a_koronavirus_jarvany_okait__termeszetesen_Soros","timestamp":"2020. március. 18. 14:58","title":"A brit Munkáspárt elnökének testvére megfejtette a koronavírus járvány okait – természetesen Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","shortLead":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","id":"20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2f721d-9ab9-440c-a0a8-523c6a59945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","timestamp":"2020. március. 19. 14:09","title":"Lövöldözött és megverte volt barátnőjét, majd ittasan hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]