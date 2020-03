Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nemcsak a digitális fényképezőgépek világában szerzett előkelő nevet magának, hanem érzékelők terén lassan már az igazán jó okostelefonos kamerák esetében is megkerülhetetlen lesz. A legújabb értesülések szerint mostanában 150 MP-es érzékelőn dolgozik.","shortLead":"A Samsung nemcsak a digitális fényképezőgépek világában szerzett előkelő nevet magának, hanem érzékelők terén lassan...","id":"20200319_samsung_150_mp_isocell_nanocell_erzekelo_xiaomi_kamera_fenykepezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68eab43-8252-4f87-9a75-51a576773eab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_samsung_150_mp_isocell_nanocell_erzekelo_xiaomi_kamera_fenykepezes","timestamp":"2020. március. 19. 08:03","title":"150 megapixeles kamerát rakna más gyártók telefonjaiba (is) a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási időt.","shortLead":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási...","id":"20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35348038-8866-49f2-b482-a2eb71dc359c","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 08:40","title":"Fellázadtak a rabok egy szatmárnémeti börtönben, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli...","id":"20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e79b30-0317-41ec-92a7-884ab7a67049","keywords":null,"link":"/360/20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","timestamp":"2020. március. 18. 07:57","title":"Radar360: Uniós beutazási tilalom, bezárt játszóterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni a versenyt a mikroszálak okozta környezetszennyezéssel – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni...","id":"20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20436db3-6639-4a01-a25f-c0daf1b7d0a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 18. 13:03","title":"A ruhák viselésével több mikroszál kerül a környezetbe, mint a mosásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","shortLead":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","id":"20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29392736-df9d-410a-9f7d-6d6196babefc","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","timestamp":"2020. március. 19. 13:45","title":"A koronavírus a Playboyt sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796980ae-979a-4237-a012-9c5bd19b746e","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ötvenedik fertőzött regisztrálása után két héttel tetőzik a járvány, ha egy kormány a megfelelő választ adja rá – ezt mutatják a számok. Az is látszik, hogy amelyik ország halogatja a szigorú intézkedéseket, hetekkel elhúzza a vírus terjedését. A magyar járványügy kedden regisztrálta az ötvenedik beteget. Az állam páratlan kihívás előtt áll, amit a kormány és a társadalom sokáig habozott belátni.","shortLead":"Az ötvenedik fertőzött regisztrálása után két héttel tetőzik a járvány, ha egy kormány a megfelelő választ adja rá –...","id":"202012__halogatasbol_katasztrofa__a_neheze_most_jon__bezarkozott_europa__teszteljetek_bolondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796980ae-979a-4237-a012-9c5bd19b746e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4279df3-4540-4cc8-a072-272d059020a7","keywords":null,"link":"/360/202012__halogatasbol_katasztrofa__a_neheze_most_jon__bezarkozott_europa__teszteljetek_bolondok","timestamp":"2020. március. 19. 07:00","title":"Orbán a döntő pillanatban néma, pedig neki is megüzenték: \"teszteljetek, bolondok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán tájékoztatást arról, hogyan járjanak el veszélyhelyzet esetén, máig nem kaptak. ","shortLead":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán...","id":"20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85bf188-4a74-470d-a866-c0a737ecfdc7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","timestamp":"2020. március. 19. 06:30","title":"Teljes a káosz a magánbölcsődékben és -óvodákban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, s még egy emberéletet sem követelt a világjárvány. Ahogy a világ legnagyobb országában általában lenni szokott, senki sem hiszi el a számokat. A különbség a bürokrácia útvesztőiben tűnik el.","shortLead":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú...","id":"20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ef84a-c6fd-44da-afd0-6b8bc2f99bab","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","timestamp":"2020. március. 18. 14:08","title":"Oroszországban alig van koronavírusos – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]