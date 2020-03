Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

március. 18. 20:52
"Jövő héttől megszűnik a magyar turizmus" - ezért van szükség a kormányzati segítségre
Dobos Emese - Kovács Gábor
Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen a koronavírus-járvány padlóra küldte a néhány hete még 2020-at optimistán váró vállalkozásokat. Ráadásul az államkasszát sem rengeti meg a mostani segítség, a kérdés csak az, milyen lépések következnek ez után. A segítség elkél, hiszen a koronavírus-járvány padlóra küldte a néhány hete még 2020-at optimistán váró vállalkozásokat.

március. 19. 13:00
A kormány gyakorlatilag kukázta a munkavállalók jogait
Kovács Gábor
A veszélyhelyzet miatt a munkáltatóknak már nem kell 96 órával előbb szólniuk, ha módosítják a dolgozó munkaidejét. A munka törvénykönyve bármely pontjától el lehet térni. A munka törvénykönyve bármely pontjától el lehet térni. Elvileg csak közös megegyezéssel, de válságban a dolgozók nagyon kiszolgáltatottak.

március. 18. 12:54
Felfüggesztik a sztrájktárgyalásokat a pedagógus-szakszervezetek
MTI
Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.

március. 18. 07:00
Mi megmondtuk – gondolhatják közgazdászok a járvány hatásait elnézve
Sztojcsev Iván
Extrém helyzetben lehet igazán tesztelni az elméleteket. Márpedig most extrém helyzet van. A közgazdasági elméleteket bemutató cikksorozatunk újabb részében a járványok pénzügyi hatásait, a pánikvásárlás okait és következményeit, valamint a népesedésre gyakorolt hatást vizsgáló közgazdászok munkáját mutatjuk be.

március. 18. 08:33
Ez a kép remekül bemutatja, miért kell most távolságot tartani a másiktól
hvg.hu
Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. A közgazdasági elméleteket...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_kozgazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c684a-1d00-41e0-b203-65c9a3d98fe4","keywords":null,"link":"/360/20200318_koronavirus_jarvany_kozgazdasag","timestamp":"2020. március. 18. 07:00","title":"Mi megmondtuk – gondolhatják közgazdászok a járvány hatásait elnézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike remekül bemutatja, miért akkora igazság ez.

március. 18. 11:03
Visszatért a híres oldal, ahol ingyen és letöltés nélkül lehet filmeket nézni
hvg.hu
Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az interneten terjedő képek egyike...","id":"20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e438-c8a5-4d73-a832-d85cf05be5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Ez a kép remekül bemutatja, miért kell most távolságot tartani a másiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett fújnia, de most megint működik.

március. 18. 08:14
Mégis mennyi ideig aktív a koronavírus a különböző felületeken?
hvg.hu
Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett...","id":"20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97447252-e45c-4444-af88-564cf916fdce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","timestamp":"2020. március. 18. 11:03","title":"Visszatért a híres oldal, ahol ingyen és letöltés nélkül lehet filmeket nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","shortLead":"Van felület, amelyen akár három napon át is fertőzőképes marad. Mi legyen a ruháinkkal?","id":"20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58cf5477-cb97-44fe-851f-f13fd961a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fde842-9877-4d17-9a5f-185bfdb5b03d","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Megis_mennyi_ideig_aktiv_a_koronavirus_a_kulonbozo_feluleteken","timestamp":"2020. március. 18. 08:14","title":"Mégis mennyi ideig aktív a koronavírus a különböző felületeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f55625-0fd5-46af-961c-5947abe156d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagylelkű adományt jelentett be a Tommy di Napoli.\r

\r

","shortLead":"Nagylelkű adományt jelentett be a Tommy di Napoli.\r

\r

","id":"20200319_Ingyen_pizzat_szallit_Kasas_Tamas_etterme_a_korhazaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f55625-0fd5-46af-961c-5947abe156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3548c0-4064-40b2-9196-0006cdd07455","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Ingyen_pizzat_szallit_Kasas_Tamas_etterme_a_korhazaknak","timestamp":"2020. március. 19. 09:36","title":"Ingyen pizzát szállít Kásás Tamás étterme a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]