[{"available":true,"c_guid":"03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. De ki hogyan próbál túlélni és ki milyen változásokat remél otthon a négy fal között? Home office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata.","shortLead":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész...","id":"20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1eb6-1fce-47df-adc3-b0ca778da9de","keywords":null,"link":"/360/20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","timestamp":"2020. március. 19. 18:30","title":"Bojár Gábor a Home office-ban: \"Világos, hogy eltagadnak előlünk dolgokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megvan a neve Tiborcz Istvánék új szállodájának a pesti Andrássy úton, az üzemeltető ugyanis az Alice Hotel Kft. lett.","shortLead":"Megvan a neve Tiborcz Istvánék új szállodájának a pesti Andrássy úton, az üzemeltető ugyanis az Alice Hotel Kft. lett.","id":"202012_alice_hotel_orban_unokajarol_elnevezve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e248ef9-8ae9-4e29-b736-b12754698d3f","keywords":null,"link":"/360/202012_alice_hotel_orban_unokajarol_elnevezve","timestamp":"2020. március. 19. 12:00","title":"Szállodát neveztek el Orbán unokájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"New York nyugdíjas orvosoktól kér segítséget, az állam kórházainak akár felárral is vásárolnának lélegeztetőgépeket és más orvosi eszközöket.","shortLead":"New York nyugdíjas orvosoktól kér segítséget, az állam kórházainak akár felárral is vásárolnának lélegeztetőgépeket és...","id":"20200320_egyesult_allamok_koronavirus_4500_uj_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ad87e5-14c8-484e-a2d2-d253b49aae3e","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_egyesult_allamok_koronavirus_4500_uj_beteg","timestamp":"2020. március. 20. 18:29","title":"Egy nap alatt 4500 új fertőzött az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Továbbá a győri Brenner János Hittudományi Főiskola fejlesztésére is jut 1 milliárd.","shortLead":"Továbbá a győri Brenner János Hittudományi Főiskola fejlesztésére is jut 1 milliárd.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_kormanyhatarozat_gyogyszer_templom_felujitas_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f2ab23-df5e-4beb-8abb-4f3cb4262572","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_jarvany_kormanyhatarozat_gyogyszer_templom_felujitas_fejlesztes","timestamp":"2020. március. 20. 19:33","title":"100 milliót ad a kormány a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére, de templomfelújításra ötször többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3f25c-3da0-4ae8-bb71-2574082685a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bárki megnézheti Budavár új, ellenzéki önkormányzatának egy sor, eddig nem nyilvános adatát, így a vezetők illetményét, béren kívüli juttatásait, de az alpolgármesterek hivatali mobiltelefonjának és laptopjának típusát is. Első körben azokat a közérdekű adatokat tették nyilvánossá, amelyekre eddig kíváncsiak voltak velük kapcsolatban az adatigénylők, de Váradiné Naszályi Márta szerint generálisan átláthatóan akarnak működni.","shortLead":"Bárki megnézheti Budavár új, ellenzéki önkormányzatának egy sor, eddig nem nyilvános adatát, így a vezetők illetményét...","id":"20200319_Barki_megnezheti_milyen_fizetesert_dolgoznak_az_uj_budavari_onkormanyzatnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3f25c-3da0-4ae8-bb71-2574082685a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de651b31-b7c2-4550-8fee-d23aaf7b2e38","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Barki_megnezheti_milyen_fizetesert_dolgoznak_az_uj_budavari_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. március. 19. 13:58","title":"Bárki megnézheti, milyen fizetésért dolgoznak az új budavári önkormányzatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvevadász játékot indított Füzér. Magyarország legészakibb részén most bárki kutathat az erdőben a macik után, és ha ő találja meg a nyomaikat először, jutalomban részesülhet.\r

\r

","shortLead":"Medvevadász játékot indított Füzér. Magyarország legészakibb részén most bárki kutathat az erdőben a macik után, és ha...","id":"20200319_Medvehajszat_hirdettek_Fuzeren_dijat_er_a_fotoval_vagy_videoval_igazolt_mackofogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea3de09-373b-49ce-a74f-1735e5294342","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Medvehajszat_hirdettek_Fuzeren_dijat_er_a_fotoval_vagy_videoval_igazolt_mackofogas","timestamp":"2020. március. 19. 08:55","title":"Játékos medvehajszát hirdettek Füzéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. ","shortLead":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb...","id":"20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03af5bd5-7156-48b0-b2a3-c6f0cbb9ce16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","timestamp":"2020. március. 19. 12:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202012_fortelyos_felelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25979ac8-5503-431f-a15a-441b35dce084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d25e7f-3110-43a4-a4dd-256e4478c0f0","keywords":null,"link":"/itthon/202012_fortelyos_felelem","timestamp":"2020. március. 19. 17:50","title":"Jakus Ibolya: Fortélyos félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]