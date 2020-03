Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","shortLead":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","id":"20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e3c97-f545-4d7e-9393-36331bfcba82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","timestamp":"2020. március. 18. 12:45","title":"Többé nem indít a MÁV Budapest és Szeged között megálló nélküli vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el – közölték pénteken.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el – közölték pénteken.","id":"20200320_Meghalt_ket_magyar_koronavirussal_fertozott_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711af9e-bb08-4ba5-b309-5fd953bebc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Meghalt_ket_magyar_koronavirussal_fertozott_beteg","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Már három halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","shortLead":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","id":"20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45effb1-00bc-45ea-9bc3-3ca86c946221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","timestamp":"2020. március. 19. 13:26","title":"Mi lesz így a Brexittel? Koronavírusos Michel Barnier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","shortLead":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","id":"20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80ac4a-8944-468c-9387-49e697d155e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","timestamp":"2020. március. 20. 08:15","title":"Emmi: lezárják az idősotthonokat és szociális intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","shortLead":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","id":"20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801e2aa1-5566-4d48-8828-d91f324e2e57","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","timestamp":"2020. március. 19. 11:30","title":"Az új Jóbarátok-résznek is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat, hogy készüljenek rendesen. A tanároknak szerinte a karantén és a digitális oktatás több szabadidőt hozott.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat...","id":"20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4065b82b-6c8e-4a4d-8b39-8cc9ac5401d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","timestamp":"2020. március. 20. 09:10","title":"Maruzsa Zoltán: Változhat az érettségi, a NAT viszont nem, mert a tanároknak több idejük lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UNESCO szerint másfél milliónál is több magyar gyereknek kell otthon készülnie.","shortLead":"Az UNESCO szerint másfél milliónál is több magyar gyereknek kell otthon készülnie.","id":"20200318_Kozel_850_millio_tanulot_erintenek_az_iskolabezarasok_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5532ca2e-2513-4b22-be30-c5c5d9994297","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Kozel_850_millio_tanulot_erintenek_az_iskolabezarasok_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 18. 14:26","title":"Közel 850 millió tanulót érintenek az iskolabezárások világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 21 éves férfi vesztette életét.\r

\r

","shortLead":"Egy 21 éves férfi vesztette életét.\r

\r

","id":"20200320_Lakohaznak_utkozott_egy_auto_Nagykoroson_a_sofor_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41de3b7-7f73-4a0e-b215-28d8dfc77f9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_Lakohaznak_utkozott_egy_auto_Nagykoroson_a_sofor_meghalt","timestamp":"2020. március. 20. 05:12","title":"Lakóháznak ütközött egy autó Nagykőrösön, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]