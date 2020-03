Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 15 embernél igazolták a fertőzést. Mindannyian magyarok.","shortLead":"Újabb 15 embernél igazolták a fertőzést. Mindannyian magyarok.","id":"20200319_igazolt_koronavirus_fertozes_magyarorszag_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0304f-7504-4b34-a74d-4c7a42788b62","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_igazolt_koronavirus_fertozes_magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. március. 19. 07:57","title":"Már 73 koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f2c353-0669-42ad-9001-1cfd8a6df947","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte új volt ez a divatterepjáró, amikor frontálisan ütköztek vele, és egy elszánt autószerelő úgy döntött, új életet lehel bele.","shortLead":"Szinte új volt ez a divatterepjáró, amikor frontálisan ütköztek vele, és egy elszánt autószerelő úgy döntött, új életet...","id":"20200320_video_igy_vezetheto_egy_totalkaros_bmw_x6_m","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6f2c353-0669-42ad-9001-1cfd8a6df947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b930080-3918-42c4-af36-1318c8d7d9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_video_igy_vezetheto_egy_totalkaros_bmw_x6_m","timestamp":"2020. március. 20. 07:59","title":"Videó: így vezethető egy totálkáros BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de az áremelkedés hátterében nem csak az áll, hogy minden kereskedő kalandor. A határok lezárása, a vendégmunkások elmaradása, a járvány miatti logisztikai átrendeződés is léket ütött a húspiacon, pedig csirke van dögivel.","shortLead":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de...","id":"20200319_Farhatat_meg_lattunk_otszaz_forintert_de_lassan_csirkefronton_is_lecseng_a_panik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ef764-ca1b-417c-b495-d819aa47d779","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Farhatat_meg_lattunk_otszaz_forintert_de_lassan_csirkefronton_is_lecseng_a_panik","timestamp":"2020. március. 19. 16:15","title":"Nem feltétlenül csalás, ha drágább a csirkemell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Megjelent a kormányrendelet a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének felfüggesztéséről, azaz a fizetési moratóriumról. Sok kérdésre választ kaptunk, de a jogszabály eléggé szűken fogalmaz. Hogyan kell igényelni a felfüggesztést? Mi lesz a hitelkártyákkal? A Bankmonitor.hu pontokba szedte a részleteket és a kérdéseket.\r

","shortLead":"Megjelent a kormányrendelet a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének felfüggesztéséről, azaz a fizetési...","id":"20200319_HIteltorlesztesi_moratorium_maradtak_megvalaszolatlan_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bb2f4c-2039-4c93-bd83-cb5ecf128205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_HIteltorlesztesi_moratorium_maradtak_megvalaszolatlan_kerdesek","timestamp":"2020. március. 19. 08:20","title":"Hiteltörlesztési moratórium: maradtak megválaszolatlan kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája az új koronavírus vagy a vele kapcsolatos megbetegedés (Covid-19). A téma feldolgozását csak kiválasztott fejlesztői csoportoknak engedélyezik.","shortLead":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája...","id":"20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1fb0-7a4a-4164-8e41-cb35542586e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 19. 09:03","title":"Nem hagyja az Apple, hogy szórakozzanak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Első körben 50 millió eurót szánnak a felszerelésekre, amit a tagállamok igényelhetnek.","shortLead":"Első körben 50 millió eurót szánnak a felszerelésekre, amit a tagállamok igényelhetnek.","id":"20200319_Az_EU_orvosi_felszereles_tartalekkeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6171b9-4539-48d8-994e-fd9a6257b5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Az_EU_orvosi_felszereles_tartalekkeszlet","timestamp":"2020. március. 19. 14:52","title":"Az EU orvosi felszerelésekből álló tartalékkészletet hoz létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","shortLead":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","id":"20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a03b8e-0b0e-49c6-85c1-b02aba541367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:43","title":"Megállíthatatlan a forint zuhanása, már 359 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már annál is nagyobb a forint zuhanása, mint amekkora 2008-ban volt.","shortLead":"Már annál is nagyobb a forint zuhanása, mint amekkora 2008-ban volt.","id":"20200319_forint_arfolyam_mnb_deviza_tortenelem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58e3d23-7c09-4d46-839d-cdedcc280102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_mnb_deviza_tortenelem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:15","title":"229-től 359-ig: így változott a forint árfolyama 1999 és 2020 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]