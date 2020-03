Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2001612d-ca73-402a-9a09-f7c33bdf0bf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd labdarúgó szeretne valamit visszaadni az általa imádott országnak.","shortLead":"A svéd labdarúgó szeretne valamit visszaadni az általa imádott országnak.","id":"20200318_Ibrahimovic_gyujtest_inditott_az_olasz_korhazak_javara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2001612d-ca73-402a-9a09-f7c33bdf0bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48d1fc4-cbf2-4f30-871e-4b302654c0b4","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Ibrahimovic_gyujtest_inditott_az_olasz_korhazak_javara","timestamp":"2020. március. 18. 17:46","title":"Ibrahimovic gyűjtést indított az olasz kórházak javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület ítélete szerint ellentétes az uniós joggal a hazai menekültügyi szabályozás egyik önkényes rendelkezése.\r

","shortLead":"A testület ítélete szerint ellentétes az uniós joggal a hazai menekültügyi szabályozás egyik önkényes rendelkezése.\r

","id":"20200319_europai_birosag_menedekkerok_szerbia_magyar_helsinki_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046a5f70-f9fd-435e-a969-fe3066b2f383","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_europai_birosag_menedekkerok_szerbia_magyar_helsinki_bizottsag","timestamp":"2020. március. 19. 12:36","title":"Európai Bíróság: Nem lehet csípőből elutasítani a Szerbián át érkező menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak, hogy egy óriási felfelé ívelést akasztott meg a koronavírus.","shortLead":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak...","id":"20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b609bf86-f7a6-44ad-99b0-f28be4d21b79","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:26","title":"Ritka jól kezdődött a magyar turizmus éve, mielőtt a járvány a földbe állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","shortLead":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","id":"20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c4a9d-749e-4ba8-a94a-2b046e694dcb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 11:39","title":"A szomszédban már minden beltéri rendezvényt betiltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c52fb49-9c1f-469b-800e-e4200b444f8d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak teljesítményt, hanem kivételesen tárhelyet is növelt az idei MacBook Air laptopjában az Apple. A billentyűzet is megújult, avagy megjavult.","shortLead":"Nemcsak teljesítményt, hanem kivételesen tárhelyet is növelt az idei MacBook Air laptopjában az Apple. A billentyűzet...","id":"20200318_apple_macbook_air_2020_uj_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c52fb49-9c1f-469b-800e-e4200b444f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ac609e-d562-4b2a-8dfa-f8d43622d250","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_apple_macbook_air_2020_uj_laptop","timestamp":"2020. március. 18. 14:18","title":"Új MacBook Airt jelentett be az Apple: gyorsabb és több rajta a szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","shortLead":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","id":"20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702859f0-7591-487b-b9d6-67a95f9da609","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","timestamp":"2020. március. 18. 12:09","title":"93 kilométeres a sor a rajkai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák-magyar határnál rekedt vendégmunkások Magyarországon keresztül fognak hazajutni.","shortLead":"Az osztrák-magyar határnál rekedt vendégmunkások Magyarországon keresztül fognak hazajutni.","id":"20200317_vendegmunkas_osztrak_magyar_hatar_hegyeshalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a9c0ea-1374-404c-909f-7bb6d90d8516","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_vendegmunkas_osztrak_magyar_hatar_hegyeshalom","timestamp":"2020. március. 17. 21:03","title":"Megnyitották a határt a Hegyeshalomnál veszteglő románok és bolgárok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg a fogyasztásmérők állását. ","shortLead":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg...","id":"20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3ce329-351c-4129-8cc7-4f0a028f2255","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:12","title":"Felfüggeszti a mérőórák leolvasását az ELMŰ-ÉMÁSZ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]