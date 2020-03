Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","shortLead":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","id":"20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b0f08-a2b8-4852-806c-be8765c86d25","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Budapesten is lesz karantén-erkélykoncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„Válságellenes pajzs” néven 212 milliárd zlotyval (16-17 ezermilliárd forinttal) segíti a lengyel kormány a járvány miatt bajba került cégeket és dolgozóikat, valamint az egészségügyet – jelentette be Mateusz Morawiecki miniszterelnök.","shortLead":"„Válságellenes pajzs” néven 212 milliárd zlotyval (16-17 ezermilliárd forinttal) segíti a lengyel kormány a járvány...","id":"20200319_A_lengyel_kormany_16_ezermilliard_forintnak_megfelelo_osszeggel_segit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5cd89f-6929-4ba6-8104-32422b44357e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_A_lengyel_kormany_16_ezermilliard_forintnak_megfelelo_osszeggel_segit","timestamp":"2020. március. 19. 16:11","title":"A lengyel kormány 16 ezermilliárd forintnak megfelelő összeggel segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"750 milliárd eurós értékpapír-vásárlási programot jelentett be az Európai Központi Bank (EKB).","shortLead":"750 milliárd eurós értékpapír-vásárlási programot jelentett be az Európai Központi Bank (EKB).","id":"20200319_ekb_europai_kozponti_bank_koronavirus_jarvany_ertekpapir_vasarlasi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051004dc-8c0a-4820-8101-a06c79e8cb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_ekb_europai_kozponti_bank_koronavirus_jarvany_ertekpapir_vasarlasi_program","timestamp":"2020. március. 19. 11:31","title":"Megnyitja a pénzcsapot a járvány miatt az EKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0301-0e57-43c7-b2fd-e375235ee12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdasági Versenyhivatal elnökét javasolja a posztra a kormánypárti többségű jelölőbizottság.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal elnökét javasolja a posztra a kormánypárti többségű jelölőbizottság.","id":"20200319_Juhasz_Miklos_lesz_az_uj_alkotmanybiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268e0301-0e57-43c7-b2fd-e375235ee12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd9f706-c9db-438a-8863-1004ec3fc7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Juhasz_Miklos_lesz_az_uj_alkotmanybiro","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Juhász Miklós lesz az új alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","shortLead":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","id":"20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd13370d-6f9f-42f7-9cbb-0db86528eabf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:54","title":"Még az önvezető robottaxi szolgáltatókat is padlóra küldte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3346ba7-8043-4fda-959b-e047abc2cc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon, de az \"utolsó órákban\" vagyunk, mielőtt megérkeznénk a tömeges megbetegedések időszakába. Éppen ezért mindenkinek felelőssége van a kórokozó terjedésének lassításában.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztato_marcius19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3346ba7-8043-4fda-959b-e047abc2cc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e05b93f-bb04-4e9b-a282-c370308d8366","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztato_marcius19","timestamp":"2020. március. 19. 14:05","title":"\"Nem fogjuk tudni elkerülni a tömeges megbetegedések fázisát\" – az operatív törzs tájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sokszorosára növekedett igényeket nem bírják a nagykereskedők.","shortLead":"A sokszorosára növekedett igényeket nem bírják a nagykereskedők.","id":"20200319_Hiany_van_lazcsillapitokbol_es_vitaminokbol_tobb_patikaban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67445634-b4e7-48d5-be53-147a899b4c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Hiany_van_lazcsillapitokbol_es_vitaminokbol_tobb_patikaban_is","timestamp":"2020. március. 19. 20:46","title":"Hiány van lázcsillapítókból és vitaminokból több patikában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","shortLead":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","id":"20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca19d-2dff-4ac6-ae3e-0ec4336fd5ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","timestamp":"2020. március. 19. 15:03","title":"Egy izraeli és egy amerikai matematikust csodál most a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]