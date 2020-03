Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde601fc-3809-45f2-b7a4-5492d861b2aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarok és szlovákok részére.","shortLead":"Magyarok és szlovákok részére.","id":"20200320_Megnyitottak_a_komaromi_hataratkelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde601fc-3809-45f2-b7a4-5492d861b2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf1ca68-1ac3-4770-8148-ca455e550c43","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Megnyitottak_a_komaromi_hataratkelot","timestamp":"2020. március. 20. 07:17","title":"Megnyitották a komáromi határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","shortLead":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","id":"20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca19d-2dff-4ac6-ae3e-0ec4336fd5ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","timestamp":"2020. március. 19. 15:03","title":"Egy izraeli és egy amerikai matematikust csodál most a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","shortLead":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","id":"20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659b4c1-a691-45b5-becd-4ac757f5e25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 20. 05:25","title":"Marokkóban rendkívüli közegészségügyi helyzetet vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány ideje alatt 38 kórházi ágyat biztosít a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ideje alatt 38 kórházi ágyat biztosít a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. ","id":"20200319_A_sziami_ikreket_orvoscsapat_banglades_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ab4c8-8a60-4b2d-8660-d67ba1ed247c","keywords":null,"link":"/elet/20200319_A_sziami_ikreket_orvoscsapat_banglades_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:18","title":"A sziámi ikreket szétválasztó orvoscsapat hazaért és a koronavírus elleni küzdelemben segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aac838-abef-4c2b-852d-6adee51476ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémiummárka felkért egy tetováló művészt, hogy terítsenek be motívumaival egy Lexus UX szabadidő-autót.","shortLead":"A japán prémiummárka felkért egy tetováló művészt, hogy terítsenek be motívumaival egy Lexus UX szabadidő-autót.","id":"20200318_A_Lexusnal_elkeszitettek_az_elso_tetovalt_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35aac838-abef-4c2b-852d-6adee51476ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2f0738-31d7-423c-affe-0192b106144b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Lexusnal_elkeszitettek_az_elso_tetovalt_autot","timestamp":"2020. március. 18. 17:21","title":"A Lexusnál elkészítették az első tetovált autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség a kisebb határátkelők újbóli megnyitására azzal, hogy a személyforgalom előtt továbbra is zárva maradnak - érvel az MKFE.","shortLead":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség...","id":"20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa66e902-b5fb-46c8-8220-647398585a00","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","timestamp":"2020. március. 18. 13:25","title":"A fuvarozók követelik, nyissanak meg több határátkelőt az áruszállítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel nyolcezren haltak bele eddig a koronavírusba.","shortLead":"Közel nyolcezren haltak bele eddig a koronavírusba.","id":"20200318_koronavirus_jarvany_globalis_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab0f21c-a932-423e-95d0-aadb802df88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_globalis_virus","timestamp":"2020. március. 18. 13:59","title":"Már több, mint 200 ezer embernél mutatták ki a koronavírust a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","shortLead":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","id":"20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46037098-b2d0-4881-93a0-26cbc952580f","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:44","title":"Népszava: nem minden minisztériumban engedik az otthoni munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]