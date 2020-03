Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén Eszenyi Enikő – írta az igazgató közleményében. Lemondását számos egykori társulati tag és a színház néhány jelenlegi alkalmazottjának együttes kiállása előzte meg, sokak szerint Eszenyi vezetői stílusa elviselhetetlen közeget teremtett a színházban.","shortLead":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén...","id":"20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6ff657-351c-4445-8968-bf58af27f0f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","timestamp":"2020. március. 19. 16:21","title":"Eszenyi Enikő visszavonja a pályázatát és befejezi vígszínházi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","shortLead":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","id":"20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29392736-df9d-410a-9f7d-6d6196babefc","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","timestamp":"2020. március. 19. 13:45","title":"A koronavírus a Playboyt sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este lettek gyanús tünetei az egészségügyi dolgozónak, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt hozott.","shortLead":"Szerda este lettek gyanús tünetei az egészségügyi dolgozónak, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_egeszsegugy_nover_szent_laszlo_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4f7212-2752-4a43-91f6-bef3b1f56580","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_egeszsegugy_nover_szent_laszlo_korhaz","timestamp":"2020. március. 20. 18:33","title":"A Szent László kórház egyik nővére is megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb8145-938f-44dd-8e60-547a7ae88c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De az Android Auto felhasználói felületének kézzel nyomkodós kezelése sem sokkal biztonságosabb.","shortLead":"De az Android Auto felhasználói felületének kézzel nyomkodós kezelése sem sokkal biztonságosabb.","id":"20200320_az_ittas_vezetesnel_is_veszelyesebb_lehet_az_apple_carplay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cceb8145-938f-44dd-8e60-547a7ae88c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7343e13f-8ec6-473f-a11b-a5363c728b33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_az_ittas_vezetesnel_is_veszelyesebb_lehet_az_apple_carplay","timestamp":"2020. március. 20. 11:21","title":"Az ittas vezetésnél is veszélyesebb lehet az Apple CarPlay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","shortLead":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","id":"20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b24fe3-71b6-415c-b972-bb0d7f224278","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","timestamp":"2020. március. 19. 18:26","title":"Adóügyekben nem hosszabbítja a határidőket a rendkívüli ítélkezési szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9c329f-7a39-424f-9c6f-ec4dc8ece11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Li Ven-liangot is a koronavírus ölte meg.","shortLead":"Li Ven-liangot is a koronavírus ölte meg.","id":"20200320_koronavirus_vuhan_kina_orvos_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9c329f-7a39-424f-9c6f-ec4dc8ece11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7c6ac6-dac1-4617-af68-38c941d2d3fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_vuhan_kina_orvos_rendorseg","timestamp":"2020. március. 20. 10:16","title":"Bocsánatot kért a kínai rendőrség a vírust felfedező orvostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f01b3fc-7b9e-4a7c-af67-7c9941a5e9ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annyi névváltáson ment át az utóbbi években az LMP, hogy ezt csak egy politológus tudja követni. Még szerencse, hogy a Duma Aktuál csapatában ott van Ceglédi Zoltán, aki biztos kézzel végigkalauzol minket az ökopárt viszontagságos múltján és jelenén. ","shortLead":"Annyi névváltáson ment át az utóbbi években az LMP, hogy ezt csak egy politológus tudja követni. Még szerencse...","id":"20200320_Duma_Aktual_LMP_nevvaltasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f01b3fc-7b9e-4a7c-af67-7c9941a5e9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5be414-1877-4f99-9564-d6cf56453355","keywords":null,"link":"/360/20200320_Duma_Aktual_LMP_nevvaltasai","timestamp":"2020. március. 20. 19:30","title":"Duma Aktuál: Az emlékezetből megrajzolt Dávid Ibolya és a Szupernagyi vezeti az LMP-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját, mely végül most debütált teljes pompájában.","shortLead":"A dél-koreai gyártó eredetileg a koronavírus miatt elmaradt Genfi Autószalonon leplezte volna le új divatterepjáróját...","id":"20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=592d8ac9-87d3-49bf-b4f8-e121946982b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22096638-fdff-497b-834d-5469e1ced20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_itt_a_teljesen_uj_kia_sorento_hibrid_es_dizel_valtozatban_is","timestamp":"2020. március. 19. 09:21","title":"Itt a teljesen új Kia Sorento, hibrid és dízel változatban, 7 üléssel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]