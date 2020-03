Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0fcfcb4-5b07-4520-a672-838e71fded10","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthonról is próbál készülni a tokiói játékokra négyszeres olimpiai ezüstérmes úszónk, pedig ő is tudja, lehet, hogy nem tartják meg a világversenyt. Cseh László szerint viszont ennél sokkal nagyobb gondot okoz a járvány a világban, ezért nem aggódik amiatt, ha utolsó esélyét is elszalasztva, aranyérem nélkül kell visszavonulnia. A Home office-ban a sportoló házi felkészülésébe is bepillanthatunk. ","shortLead":"Otthonról is próbál készülni a tokiói játékokra négyszeres olimpiai ezüstérmes úszónk, pedig ő is tudja, lehet...","id":"20200323_Cseh_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0fcfcb4-5b07-4520-a672-838e71fded10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771d78b7-cf2d-4568-9054-8f36e207c9da","keywords":null,"link":"/360/20200323_Cseh_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 23. 18:30","title":"Cseh László a Home office-ban: \"Nem érzem olyan fontosnak most, hogy lesz-e olimpia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","shortLead":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","id":"20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb896-ba71-4621-84d3-e6c42070a7ec","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","timestamp":"2020. március. 23. 14:59","title":"Szerda estig kitarthat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedden már egyetlen gyorsétterem sem fog kinyitni a közel 1300 közül.\r

","shortLead":"Kedden már egyetlen gyorsétterem sem fog kinyitni a közel 1300 közül.\r

","id":"20200323_koronavirus_mcdonalds_gyorsetterem_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74bcd8c-0e15-4144-a18d-9db6313ed71b","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_koronavirus_mcdonalds_gyorsetterem_bezaras","timestamp":"2020. március. 23. 07:58","title":"Minden McDonald's bezár az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva az amerikai palaolaj-kitermelőket is csődbe kergetné.","shortLead":"Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva...","id":"202012__olajarhaboru__amerikai_celpontok__aboseg_zavara__szaudiorosz_rulett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd408a10-d9d8-47d8-957b-5d494fdb5971","keywords":null,"link":"/360/202012__olajarhaboru__amerikai_celpontok__aboseg_zavara__szaudiorosz_rulett","timestamp":"2020. március. 23. 15:00","title":"Nem csak a járvány miatt van káosz az olajpiacon. És jöhet ennél rosszabb is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt magyaroknak és a Magyarországon rekedt izraelieknek.","shortLead":"Mentőjáratot szervez az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) a koronavírus-járvány miatt Izraelben rekedt...","id":"20200322_Hazaterhetnek_az_Izraelben_rekedt_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acaecc-3233-49bd-ba9c-8a54a13d72ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Hazaterhetnek_az_Izraelben_rekedt_magyarok","timestamp":"2020. március. 22. 15:21","title":"Hazatérhetnek az Izraelben rekedt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az MTVA szeretné biztosítani a kulturált szórakozást. ","shortLead":"Az MTVA szeretné biztosítani a kulturált szórakozást. ","id":"20200322_MTVA_hangoskonyv_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5f4e49-6edb-4ec5-9693-a9da76b96a2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_MTVA_hangoskonyv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 18:05","title":"Ingyenes lett több száz hangoskönyv ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén a tizenötödik évét ünnepli az Aegon Irodalmi Díj, amelynek a shortlistje évről évre az egyik leginkább várt könyves lista. Ha a járványhelyzetből adódó kényszerű bezártságot a korábbi díjazottak műveivel szeretné tartalmasabbá tenni, itt az ajánlatunk.","shortLead":"Idén a tizenötödik évét ünnepli az Aegon Irodalmi Díj, amelynek a shortlistje évről évre az egyik leginkább várt...","id":"20200323_Az_Aegon_Irodalmi_Dij_eddigi_nyertesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca941-8e10-411f-9f82-63888a31c577","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Az_Aegon_Irodalmi_Dij_eddigi_nyertesei","timestamp":"2020. március. 23. 16:10","title":"A Fogságtól a Vak reményig – válogatott olvasmánylista karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél a következő hetekben járna le a határidő. Háztól házig szolgáltatást is indítanak.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél...","id":"20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe7ccfe-36c7-4f53-89af-7ec5a4f9287c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"A koronavírus-járvány miatt 3 hónappal meghosszabbítja a garanciát a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]