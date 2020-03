Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96388cf1-5895-48e4-ad2a-fca8f8cf290e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bezártság és felszabadultság, rutin és szétesés – hasonló, mégis különböző reakciókat produkáltak a szerkesztőségünk tagjai a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthoni munka során. Egy hét tapasztalataival lettünk gazdagabbak, és még csak tanuljuk, hogy lehet ezt jól csinálni.","shortLead":"Bezártság és felszabadultság, rutin és szétesés – hasonló, mégis különböző reakciókat produkáltak a szerkesztőségünk...","id":"20200321_A_nagy_emberkiserlet_home_officeban_a_hvghu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96388cf1-5895-48e4-ad2a-fca8f8cf290e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f4f025-42c3-4255-9c4b-13eefc1d6a17","keywords":null,"link":"/elet/20200321_A_nagy_emberkiserlet_home_officeban_a_hvghu","timestamp":"2020. március. 21. 20:00","title":"A nagy emberkísérlet: home office-ban a hvg.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88036534-3414-43d4-ba35-b0ffc70a8b9e","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"A pénzzavarban lévő munkáltatók most is csak közös megegyezéssel válhatnak meg várandós, vagy szülési, illetve a gyermekgondozás miatt szabadságon lévő munkavállalóiktól. Ennek aláírására pedig nem kötelezhető az alkalmazott, figyelmeztet az Adózóna.","shortLead":"A pénzzavarban lévő munkáltatók most is csak közös megegyezéssel válhatnak meg várandós, vagy szülési, illetve...","id":"20200323_adozona_koronavirus_felmondas_kismamak_kozos_megegyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88036534-3414-43d4-ba35-b0ffc70a8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4fdfdd-e788-47e9-b9b7-780332d02d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_adozona_koronavirus_felmondas_kismamak_kozos_megegyezes","timestamp":"2020. március. 23. 14:19","title":"Hiába a rendkívüli helyzet, most sem lehet kismamákat kirúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tart némi szünetet a tavasz.","shortLead":"Tart némi szünetet a tavasz.","id":"20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ba254e-a64b-478b-b2df-3157a4369df8","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2020. március. 22. 15:53","title":"Havazásra és mínuszokra kell készülni a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kérték a külképviseletek gazdasági attaséit, hogy az akkreditációjuk szerinti országokban járjanak utána, ott beszerezhető-e megfelelő lélegeztetőgép.","shortLead":"Arra kérték a külképviseletek gazdasági attaséit, hogy az akkreditációjuk szerinti országokban járjanak utána, ott...","id":"20200323_kulugyminiszterium_lelegeztetogep_diplomatak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437ec80-1cda-4a87-8f55-aae1e748fb3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_kulugyminiszterium_lelegeztetogep_diplomatak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:59","title":"24.hu: Lélegeztetőgépeket kerestet a külügyminisztérium a diplomatákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit arra kérnek, hogy anonim módon töltse ki, ezzel is segítve a munkájukat. ","shortLead":"Mindenkit arra kérnek, hogy anonim módon töltse ki, ezzel is segítve a munkájukat. ","id":"20200323_Koronavirus_kerdoiv_modell_jarvany_magyar_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f084c603-1440-42ad-a4b3-27ae96ecccce","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Koronavirus_kerdoiv_modell_jarvany_magyar_kutatok","timestamp":"2020. március. 23. 14:07","title":"Koronavírus-kérdőívvel modellezik a járványt magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","shortLead":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","id":"20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cfcf5b-59e9-4599-8a84-aadb558ed212","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","timestamp":"2020. március. 22. 08:27","title":"Rengett a föld a szomszédban, Magyarországon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Aki ezt megszavazza, az nem ellenzék, és arra nem szavazunk.","shortLead":"Aki ezt megszavazza, az nem ellenzék, és arra nem szavazunk.","id":"20200322_Gomperz_Jarvanypuccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db359b2-d246-4e16-b8d5-dbd97e94da9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Gomperz_Jarvanypuccs","timestamp":"2020. március. 22. 07:50","title":"Gomperz: Karantén mindörökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","id":"20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6fd72-fc47-4036-a3f8-de7bade40cfc","keywords":null,"link":"/elet/20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","timestamp":"2020. március. 21. 18:53","title":"15 fokot zuhant a hőmérséklet, havazás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]