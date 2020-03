Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","shortLead":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cf50d-64eb-4194-883f-c82209e3e909","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","timestamp":"2020. március. 23. 12:23","title":"Koronavírus-fertőzött magyar fiút regisztráltak Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért rendszeres „árnyék-tájékoztatókat” tart Joe Biden. A politikus, akinek a legjobb esélye van arra, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként induljon az elnökválasztáson, azt is közölte, hogy Trump rendszeresen tesz félrevezető nyilatkozatokat.\r

\r

","shortLead":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért...","id":"20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03433b26-b30b-4df3-a53a-7ebe2d44fbde","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","timestamp":"2020. március. 22. 15:11","title":"Árnyék koronavírus-tájékoztatókba kezd Biden, mert Trump alkalmatlan a vezetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e76d855-2d14-4352-a209-4afcbcfba752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudják, mi kapott lángra.","shortLead":"Nem tudják, mi kapott lángra.","id":"20200321_Hat_ember_halt_meg_egy_lakastuzben_Belgradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e76d855-2d14-4352-a209-4afcbcfba752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f6a9d6-2916-409f-954b-3b96276ffb35","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Hat_ember_halt_meg_egy_lakastuzben_Belgradban","timestamp":"2020. március. 21. 13:03","title":"Hat ember halt meg egy lakástűzben Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","shortLead":"Az élelmiszerlánc sávokkal jelzi a pénztár előtt az ajánlott távolságot vevői között.","id":"20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8adeeb-c9f4-4f70-954a-99ec4f145ab6","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Plexivel_es_rovidebb_nyitvatartassal_vedi_dolgozoit_az_Aldi","timestamp":"2020. március. 21. 16:42","title":"Plexivel és rövidebb nyitvatartással védi dolgozóit az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","shortLead":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","id":"20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27d978-1030-4fac-8abf-9ac20e5dcc41","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 21. 17:25","title":"Egyedül Lombardiában 546 újabb halálos áldozatot szedett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták, hogy a típus mostantól már kizárólag 3 hengeres motorokkal készül.","shortLead":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták...","id":"20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1836a-354d-467b-b441-eb49c7bd3c84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. március. 22. 10:00","title":"Lefertőtlenítettük és kipróbáltuk az éhezőbajnok új Opel Astra kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő szerint értékrendjükben erős vezetők, államférfiak kellenek.","shortLead":"Az államfő szerint értékrendjükben erős vezetők, államférfiak kellenek.","id":"20200321_Megalakult_az_uj_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76756eae-2641-4b0e-bee5-9241fbbbb411","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Megalakult_az_uj_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 21. 15:29","title":"Megalakult az új kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít - jelentette be Donald Trump az új típusú koronavírus-járvány megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és...","id":"20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf2e1b6-eb9e-4004-9c71-de8e7c9e566a","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","timestamp":"2020. március. 23. 05:22","title":"Trump: katasztrófa sújtotta terület Washington állam is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]