Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","id":"20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6fd72-fc47-4036-a3f8-de7bade40cfc","keywords":null,"link":"/elet/20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","timestamp":"2020. március. 21. 18:53","title":"15 fokot zuhant a hőmérséklet, havazás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éteolsztásra vagy fertőtlenításre hivatkozva szeretnének bejutni a lakásokba.","shortLead":"Éteolsztásra vagy fertőtlenításre hivatkozva szeretnének bejutni a lakásokba.","id":"20200321_Megjelentek_a_koronaviruscsalok_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3e1ff5-7aa7-4323-a57f-846bb6a43828","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Megjelentek_a_koronaviruscsalok_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. március. 21. 13:42","title":"Megjelentek a koronavírus-csalók Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc9c62-6349-4a3b-b25e-84a3feb77559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kölcsönzött munkásokról van szó, többségük kelet-magyarországi, illetve ukrán.","shortLead":"Kölcsönzött munkásokról van szó, többségük kelet-magyarországi, illetve ukrán.","id":"20200321_Hatszaz_embert_maris_elkuldott_az_esztergomi_Suzuki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eadc9c62-6349-4a3b-b25e-84a3feb77559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c16dee6-0bbf-41f3-b8b7-b40322b6a385","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Hatszaz_embert_maris_elkuldott_az_esztergomi_Suzuki","timestamp":"2020. március. 21. 14:41","title":"Hatszáz embert máris elküldött az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia kereskedelmi óriás. A magyar dolgozók alapbérük 20 százalékát kapják.","shortLead":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia...","id":"20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff53439-e11a-4379-a12d-562272d73269","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","timestamp":"2020. március. 22. 11:51","title":"Jutalmat ad kitartó dolgozóinak az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","shortLead":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","id":"20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda003b2-93b8-416a-b322-df43b092285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:57","title":"Megmérgezte kislányát, hogy bent tartsák a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Világszerte közel 340 ezer ember szervezetében mutatták már ki a kórokozót, köztük van a szexuális bűncselekmények miatt elítélt egykori filmmogul, Harvey Weinstein is.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786be398-5a18-454d-aca8-e4f839d900e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 23. 08:31","title":"Újabb elhunyt, 36 új fertőzött Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe került, gyermekét nevelő kollégájának. A Facebookon közzétett felhívásának szerinte akkor lenne értelme, ha többen is csatlakoznának az ügyhöz.","shortLead":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b387899-d54c-4a87-98d8-c02ca6bbaaad","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","timestamp":"2020. március. 23. 09:59","title":"A koronavírus a szolidaritás eddig nem látott formáit is mozgósítja a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci elit-világbajnokságot.","shortLead":"A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci...","id":"20200321_Elmarad_a_jegkorongvilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f875e30e-6330-47c5-9a88-d6d18d64bff5","keywords":null,"link":"/sport/20200321_Elmarad_a_jegkorongvilagbajnoksag","timestamp":"2020. március. 21. 16:01","title":"Elmarad a jégkorong-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]