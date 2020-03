Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A fertőtlenítés is pénzbe kerül, de az intézmények bezárása is fejtörést okoz a polgármestereknek. Néhány faluban önkéntesek varrják az önkormányzati dolgozók számára a hiánycikknek számító maszkokat, van, ahol a háziorvosuknak a neten próbálnak védőeszközöket szerezni. Másutt meg magát az orvost parancsolták el a munkától, mert idős. Koronavírus a végeken: van, ahol 100 ezret ad az önkormányzat, máshol maguknak varrják a maszkot 2020. március. 19. 20:00 Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti. Adóügyekben nem hosszabbítja a határidőket a rendkívüli ítélkezési szünet 2020. március. 19. 18:26 Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon, de az "utolsó órákban" vagyunk, mielőtt megérkeznénk a tömeges megbetegedések időszakába. Éppen ezért mindenkinek felelőssége van a kórokozó terjedésének lassításában. "Nem fogjuk tudni elkerülni a tömeges megbetegedések fázisát" – az operatív törzs tájékoztatója 2020. március. 19. 14:05 Majtényi László a HVG-nek írt cikkében arra is figyelmeztet, hogy a legnagyobb veszély az információszabadságot fenyegeti. Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában súlyos szabadságkorlátozást jelent. Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka 2020. március. 19. 15:00 A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk" 2020. március. 19. 12:15 A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka a koronavírus. Extra fizetést ad minden dolgozójának a Facebook, hogy segítse őket a járvány idején 2020. március. 18. 18:03