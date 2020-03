Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee2b3682-54b3-418f-acd1-3ab9321d3790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban.","shortLead":"Több civil jogvédő szervezet közös nyilatkozatban jelezte aggályait a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslattal...","id":"20200322_Civilek_A_veszhelyzet_nem_alkotmanyon_kivuli_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2b3682-54b3-418f-acd1-3ab9321d3790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ceb87b-e43b-41d5-9854-a78913465fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Civilek_A_veszhelyzet_nem_alkotmanyon_kivuli_helyzet","timestamp":"2020. március. 22. 13:54","title":"Civilek: A vészhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az iskolabezárások és a home office jellemezte helyzetben az emberek mint a cukrot, úgy viszik a háztartási termékeket, az élelmiszereket, a sorozatokat, a híreket és a pornót. De ezek a cégek sincsenek olyan jó helyzetben, mint elsőre tűnhet, és egy elhúzódó, mély válság minden gazdasági szereplőnek fájni fog.","shortLead":"Az iskolabezárások és a home office jellemezte helyzetben az emberek mint a cukrot, úgy viszik a háztartási termékeket...","id":"20200321_A_pornotol_a_kezfertotlenitoig_akik_jol_jarnak_a_jarvannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8cfda-8940-47a1-bd55-869f58fc55d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_A_pornotol_a_kezfertotlenitoig_akik_jol_jarnak_a_jarvannyal","timestamp":"2020. március. 21. 17:00","title":"A pornótól a kézfertőtlenítőig: akik jól járnak a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"Szabó Yvette, Tóth Richárd","category":"360","description":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még akkor is az lenne, ha ki akarnák – de mintha annyira nem is akarnák.","shortLead":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még...","id":"202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53286dc0-422d-4a58-8696-00f752e3b815","keywords":null,"link":"/360/202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","timestamp":"2020. március. 21. 11:30","title":"Kormánykedvenc parkolási cégekkel szerződnek az ellenzéki önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány leállítja a teljes ipari termelést, miután szombaton minden korábbinál többen hunytak el koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"Az olasz kormány leállítja a teljes ipari termelést, miután szombaton minden korábbinál többen hunytak el...","id":"20200322_Olaszorszagban_minden_munkat_leallitanak_ami_nem_letfontossagu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ef456-7767-487f-a40d-e8ccc18568fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszagban_minden_munkat_leallitanak_ami_nem_letfontossagu","timestamp":"2020. március. 22. 07:34","title":"Olaszországban minden munkát leállítanak, ami nem létfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultak száma.\r

