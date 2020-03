Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e15757-668f-4ada-ad44-dec89f776ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","timestamp":"2020. március. 25. 10:25","title":"Vigasztaló verset írt Lackfi János a karantén-szomorúságban szenvedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","shortLead":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","id":"20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d87a586-2918-4bf9-a665-aa6da3261069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","timestamp":"2020. március. 24. 19:26","title":"Több száz tonnányi védekezőeszköz érkezik még Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni – jelentette be élő beszédben Vlagyimir Putyin orosz államfő.","shortLead":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni –...","id":"20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9cd805-9ef3-4bb9-b210-8ed5f0944e87","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. március. 25. 14:55","title":"Mindenkit érintő munkaszünet jön a jövő héten Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László közösségi oldalán tette közzé ezt, de azt nem tudni, hányadik tesztje ez.","shortLead":"B. Nagy László közösségi oldalán tette közzé ezt, de azt nem tudni, hányadik tesztje ez.","id":"20200325_Negativ_lett_a_koronavirustesztje_a_fideszes_kepviselonek_aki_a_hazi_karantenbol_bement_a_parlamentbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8206f6-75ed-4af1-9027-c5983dc39230","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Negativ_lett_a_koronavirustesztje_a_fideszes_kepviselonek_aki_a_hazi_karantenbol_bement_a_parlamentbe","timestamp":"2020. március. 25. 15:13","title":"Negatív lett a koronavírus-tesztje a fideszes képviselőnek, aki a házi karanténból bement a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06158f20-6727-4d41-a47c-7e2e2360cde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Dél-Magyarországon érdemes havazásra készülni.","shortLead":"Főleg Dél-Magyarországon érdemes havazásra készülni.","id":"20200324_havazas_ho_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06158f20-6727-4d41-a47c-7e2e2360cde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1db45c-fb90-40be-b298-6e67ec5ff5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_havazas_ho_idojaras","timestamp":"2020. március. 24. 06:19","title":"Több centi hó hullhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás mellett.","shortLead":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás...","id":"20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d1384-7bbb-4001-a005-badb3fa0aa08","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","timestamp":"2020. március. 25. 09:45","title":"Maradj otthon a boroddal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f027eb78-47b2-4682-a46d-ca61ebeef289","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az általános iskolai záróteszteket már korábban elhalasztották.","shortLead":"Az általános iskolai záróteszteket már korábban elhalasztották.","id":"20200324_Hollandiaban_eltoroltek_az_idei_erettsegi_vizsgakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f027eb78-47b2-4682-a46d-ca61ebeef289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084517de-93e3-4f49-a39f-bbd1182e72a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Hollandiaban_eltoroltek_az_idei_erettsegi_vizsgakat","timestamp":"2020. március. 24. 17:20","title":"Hollandiában eltörölték az idei érettségi vizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","shortLead":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","id":"20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577e72b7-e760-4957-aae1-c96f823ba4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:43","title":"Áder felesége szerint most nagyobb a baj, mint bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]