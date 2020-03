Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és a Samsungot is – megelőzve bemutatta a világ első összehajtható okostelefonját. Most előálltak ennek második generációs kiadásával.","shortLead":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és...","id":"20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97f24a-f70f-4150-8637-148ae2a7a24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2020. március. 25. 13:13","title":"Itt az új összecsukható kínai mobil, a Royole FlexPai 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","shortLead":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","id":"20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5259e79-888a-4158-9c86-270fe630fbac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2020. március. 25. 06:41","title":"Túladagolás: 685 lóerős lett a Rolls-Royce első szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3040d75b-ef98-4af0-88a9-fce023a5c402","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet egyelőre felbecsülhetetlen mértékben sújtja globálisan a gazdaságot, a koronavírus-járvány pedig hatalmas terhet ró az egészségügyre. És bár ilyenkor értelemszerűen nem az a prioritás, hogy a kulturális szférában milyen kármentesítést lehetne végezni, érdemes egy pillantást vetni arra a helyzetre is, amelybe most itthon sok, előadó-művészeti területen dolgozó ember kényszerült. Az utóbbi évek kultúrafinanszírozási kavarásai most hatványozottabban éreztetik negatív hatásukat. ","shortLead":"A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet egyelőre felbecsülhetetlen mértékben sújtja globálisan a gazdaságot...","id":"20200324_Ha_ebben_a_pillanatban_vissza_kellene_adni_a_szinhazjegyek_arat_annak_tragikus_hatasa_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3040d75b-ef98-4af0-88a9-fce023a5c402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fc5a04-a80b-43b1-bb72-20038450baec","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Ha_ebben_a_pillanatban_vissza_kellene_adni_a_szinhazjegyek_arat_annak_tragikus_hatasa_lenne","timestamp":"2020. március. 24. 17:15","title":"„Ha ebben a pillanatban vissza kellene adni a színházjegyek árát, annak tragikus hatása lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy iPhone-ra vásárolt app Mac számítógépekre írt verzióját is használná valaki, ezután nem kell a két programverziót teljes áron kifizetnie. Az Apple ugyanis engedélyezte, hogy a fejlesztők csomagban is árulhassák szoftvereiket.","shortLead":"Ha egy iPhone-ra vásárolt app Mac számítógépekre írt verzióját is használná valaki, ezután nem kell a két...","id":"20200325_app_store_apple_iphone_mac_alkalmazas_universal_purchase","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951421-5b5d-47d9-b548-b9af8d0f3f51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_app_store_apple_iphone_mac_alkalmazas_universal_purchase","timestamp":"2020. március. 25. 11:03","title":"Meglépte az Apple, amit sokan vártak: az iPhone-os app mellé csomagban járhat a maces is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalat április 7-ig függeszti fel az üzem működését.","shortLead":"A vállalat április 7-ig függeszti fel az üzem működését.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_fertozes_hankook_racalmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e441ed87-d4a5-484f-8fdc-557a97734cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_koronavirus_jarvany_fertozes_hankook_racalmas","timestamp":"2020. március. 24. 18:06","title":"Leáll a termelés a Hankook rácalmási gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","shortLead":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","id":"20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25046bc2-edb1-4ddc-a809-1cab6f871f82","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:08","title":"Két hét múlva részlegesen kinyithat Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden, a gyártó által támogatott Windows-verziót érint az a hiba, amelyről a Microsoft tett bejelentést. A cég már dolgozik a javítócsomagon, de fogalmuk sincs, mikor tudják kiadni.","shortLead":"Minden, a gyártó által támogatott Windows-verziót érint az a hiba, amelyről a Microsoft tett bejelentést. A cég már...","id":"20200324_microsoft_windows_hiba_serulekenyseg_adobe_type_manager","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a7ad18-b3c4-4af8-848f-33b67d517e22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_microsoft_windows_hiba_serulekenyseg_adobe_type_manager","timestamp":"2020. március. 24. 10:03","title":"Súlyos hiba van a Windowsokban, egyelőre nem lehet javítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel, hogy besegítsenek az online oktatásra átállt irodalomtanároknak. Molnár Piroska, Ónodi Eszter, Lovasi András, Beck Zoltán és még sokan mások teszik élvezetesebbé a kötelező tananyagot. ","shortLead":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel...","id":"20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f938ec6f-7f2e-4175-9677-e47995457e8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","timestamp":"2020. március. 25. 12:13","title":"Lovasi András az Anyám tyúkjával járul hozzá a digitális távoktatáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]