[{"available":true,"c_guid":"b5f112c3-a45f-45d1-aad0-9d3a22981dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden szempontból hiánypótló oldal született néhány napja, amit elsőre csak viccnek szántak, de hamar kiderült: komoly segítség lehet a pánikból vásároló emberek számára.","shortLead":"Minden szempontból hiánypótló oldal született néhány napja, amit elsőre csak viccnek szántak, de hamar kiderült: komoly...","id":"20200323_wc_papir_kalkulator_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5f112c3-a45f-45d1-aad0-9d3a22981dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c32940-e51b-4225-89c0-c0be86b17a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_wc_papir_kalkulator_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. március. 23. 10:33","title":"A járvány idejére WC-papír kalkulátor készült a vicc kedvéért, de már milliók kattantak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online streameket használnak.","shortLead":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online...","id":"20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022ec8aa-1d19-4358-9ece-2ee45eb9a6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","timestamp":"2020. március. 23. 21:32","title":"Megkezdődött a digitális oktatás az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe.","shortLead":"Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe.","id":"20200324_idosotthon_koronavirus_karanten_gondozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb3c852-5fe3-44b5-a049-d0e4cb0e0554","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_idosotthon_koronavirus_karanten_gondozok","timestamp":"2020. március. 24. 11:27","title":"Családjukat hátrahagyva zárkóztak be egy somogyi idősotthonba az ott dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e074a6-7711-4a0d-aa43-6e093cfd2a04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelemben talán soha nem volt még annyira fontos, hogy mindenki otthon maradjon, és megfelelő távolságot tartson a másiktól, mint most. Ennek ellenére mégis sokan gondolják úgy, hogy nincs különösebb szükség az \"önkorlátozásra\". Pedig van. Íme néhány ábra arról, mekkora különbséget jelent ez.","shortLead":"A történelemben talán soha nem volt még annyira fontos, hogy mindenki otthon maradjon, és megfelelő távolságot tartson...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_terjedese_social_distancing_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e074a6-7711-4a0d-aa43-6e093cfd2a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b368f90-5ea6-4037-9a4e-7bc248b4f5fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_koronavirus_jarvany_terjedese_social_distancing_karanten","timestamp":"2020. március. 24. 08:03","title":"Mémként terjednek az ábrák, melyekkel bármely ismerősét meggyőzheti, miért maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban ugyanennek a kutatócsapatnak sikerült meghatároznia a koronavírus teljes genetikai kódját.","shortLead":"Korábban ugyanennek a kutatócsapatnak sikerült meghatároznia a koronavírus teljes genetikai kódját.","id":"20200323_pecs_koronavirus_ellenanyag_ellenszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aa1eaf-9d68-4394-8b11-ab8c495673bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_pecs_koronavirus_ellenanyag_ellenszer","timestamp":"2020. március. 23. 20:04","title":"Lehetséges koronavírus-ellenanyagot kezdenek tesztelni Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A heves tiltakozások ellenére váratlanul, sőt a tervezettnél hamarabb megjelent hétfőn az Egyesült Államokban az örökbefogadott lánya zaklatásával vádolt Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész, Woody Allen önéletrajzi könyve.\r

\r

","shortLead":"A heves tiltakozások ellenére váratlanul, sőt a tervezettnél hamarabb megjelent hétfőn az Egyesült Államokban...","id":"20200324_Hiaba_a_botrany_megjelent_Woody_Allen_oneletrajza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4057da83-f0dd-4523-85f8-d2197e127f73","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Hiaba_a_botrany_megjelent_Woody_Allen_oneletrajza","timestamp":"2020. március. 24. 08:50","title":"Hiába a botrány, megjelent Woody Allen önéletrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja a koronavírussal kapcsolatos álhírek felismeréséhez szükséges készségek fejlesztése.","shortLead":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja...","id":"20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea0c227-eebc-419e-bf83-7e498e393e2d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","timestamp":"2020. március. 24. 10:44","title":"Ön nem dől be a koronavírusos álhíreknek? És a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat a PIN-mentes kártyás fizetésekre a járvány miatt bevezetett 15 ezer forintos limittel. Ettől a jelek szerint a kormány sem tart.","shortLead":"Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat...","id":"20200324_Kartyas_vasarlas_PINkod_nelkul_a_kormany_elment_a_falig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba9327b-7622-4ca8-9564-1c270e042fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Kartyas_vasarlas_PINkod_nelkul_a_kormany_elment_a_falig","timestamp":"2020. március. 24. 12:10","title":"Kártyás vásárlás PIN-kód nélkül: a kormány elment a falig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]