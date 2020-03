Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger nem örök és állandó, a Facebook folyamatosan változtat rajta. Legutóbb az álinformációk rohamos terjedésének megakadályozására léptettek életbe egy korlátozó funkciót.","shortLead":"A Messenger nem örök és állandó, a Facebook folyamatosan változtat rajta. Legutóbb az álinformációk rohamos...","id":"20200325_facebook_messenger_uzenet_tovabbitasa_funkcio_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3504c4a-a946-4699-9cb5-627171ee725a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_facebook_messenger_uzenet_tovabbitasa_funkcio_korlatozas","timestamp":"2020. március. 25. 09:03","title":"Fontos változás a Facebook Messengerben: korlátozzák az üzenettovábbítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A koronavírus olyan embereket is fenyeget, akik gyerekként, fiatal felnőttekként átélték a vészkorszakot. A sokszor magányos holokauszttúlélők most rendszeres látogatóikat is elvesztették.","shortLead":"A koronavírus olyan embereket is fenyeget, akik gyerekként, fiatal felnőttekként átélték a vészkorszakot. A sokszor...","id":"20200325_A_maganytol_felnek_a_holokauszttulelok_nehanyan_mar_tanuljak_a_skypeot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d10965d-24bf-4210-8abc-5ce131d7e79d","keywords":null,"link":"/360/20200325_A_maganytol_felnek_a_holokauszttulelok_nehanyan_mar_tanuljak_a_skypeot","timestamp":"2020. március. 25. 13:10","title":"A járvány elzárta a külvilágtól a holokauszttúlélőket, néhányan már tanulják a Skype-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Miközben a hagyományos nagyvállalati struktúrában a csapatok mérete a projektek fontosságával arányos, a startup szférában a kis csapatokban hisznek. ","shortLead":"Miközben a hagyományos nagyvállalati struktúrában a csapatok mérete a projektek fontosságával arányos, a startup...","id":"20200325_Miert_lehetnek_egyedulalloan_hatekonyak_a_kis_csapatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66ab104-ac90-4519-b8c6-5e1978bc1c39","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200325_Miert_lehetnek_egyedulalloan_hatekonyak_a_kis_csapatok","timestamp":"2020. március. 25. 19:15","title":"Miért lehetnek egyedülállóan hatékonyak a kis csapatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonatok menetideje sokkal kiszámíthatóbb, mint a határon veszteglő kamionoké.\r

","shortLead":"A vonatok menetideje sokkal kiszámíthatóbb, mint a határon veszteglő kamionoké.\r

","id":"20200326_Mar_a_lakossagi_ellatast_szolgaljak_ki_a_tehervonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13332093-40c3-4576-94db-597f1e9d0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Mar_a_lakossagi_ellatast_szolgaljak_ki_a_tehervonatok","timestamp":"2020. március. 26. 07:45","title":"Már a lakossági ellátást szolgálják ki a tehervonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4 órára minden intenzív osztályon dolgozó megkapta a szükséges védőfelszerelést.","shortLead":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4...","id":"20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b233ea-b94f-490a-bc57-c0145076c6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"Kilencre nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","shortLead":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","id":"20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e258b-36f3-45cc-b55f-ef1133eedc61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","timestamp":"2020. március. 25. 09:35","title":"Lekapcsolt fényszóróval akart menekülni egy autós, az árokban végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat a PIN-mentes kártyás fizetésekre a járvány miatt bevezetett 15 ezer forintos limittel. Ettől a jelek szerint a kormány sem tart.","shortLead":"Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat...","id":"20200324_Kartyas_vasarlas_PINkod_nelkul_a_kormany_elment_a_falig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba9327b-7622-4ca8-9564-1c270e042fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Kartyas_vasarlas_PINkod_nelkul_a_kormany_elment_a_falig","timestamp":"2020. március. 24. 12:10","title":"Kártyás vásárlás PIN-kód nélkül: a kormány elment a falig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","id":"20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256aaf0a-43b5-4573-981a-b1e1d5bccbe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","timestamp":"2020. március. 24. 19:53","title":"Negyedmillió önkéntest toboroznak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]