[{"available":true,"c_guid":"5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 41 490 új igazolt fertőzést jelentettek világszerte.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 41 490 új igazolt fertőzést jelentettek világszerte.","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b716fde-77c4-48f6-a7de-1964f2a76b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 25. 08:44","title":"Már 420 ezer fölött a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma.","shortLead":"A korábbi történelmi csúcsot 1982 októberében mérték, akkor 695 ezerre rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyért...","id":"20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2849fca4-ac1c-475f-a026-e8c1ba6efd06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_munkanelkuliek_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 14:27","title":"Soha ennyien nem kértek még munkanélküli segélyt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe, Pakisztánban a nemzetközi repülőjáratok után a belföldieket is leállítják, a Gázát ellenőrzése alatt tartó radikális Hamász pedig két hétre bezáratta az összes mecsetet a betegség megfékezése érdekében.","shortLead":"Iránban 143 újabb ember halt bele a kórba az elmúlt 24 órában, Egyiptomban egynapos karantént léptettek életbe...","id":"20200325_iran_koronavirus_kozel_kelet_pakisztan_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa3a81-e3fc-47d8-b419-d01770f83eea","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_iran_koronavirus_kozel_kelet_pakisztan_izrael","timestamp":"2020. március. 25. 12:12","title":"Iránban már kétezernél is több halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96f6e0-c76c-41d1-8792-478ee266fc87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább korlátozzák a kijárást Romániában szerda déltől a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba a katonaságot is bevonják.","shortLead":"Tovább korlátozzák a kijárást Romániában szerda déltől a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A közrendvédelmi és...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_romania_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea96f6e0-c76c-41d1-8792-478ee266fc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d4727e-fa57-4350-8e63-c60ef60bab50","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_romania_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 25. 05:17","title":"Két órára hagyhatják csak el az otthonukat az idősek Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonatok menetideje sokkal kiszámíthatóbb, mint a határon veszteglő kamionoké.\r

","shortLead":"A vonatok menetideje sokkal kiszámíthatóbb, mint a határon veszteglő kamionoké.\r

","id":"20200326_Mar_a_lakossagi_ellatast_szolgaljak_ki_a_tehervonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13332093-40c3-4576-94db-597f1e9d0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Mar_a_lakossagi_ellatast_szolgaljak_ki_a_tehervonatok","timestamp":"2020. március. 26. 07:45","title":"Már a lakossági ellátást szolgálják ki a tehervonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend is túl sűrű. ","shortLead":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49df885-b605-440c-ad45-bf572eaa7799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","timestamp":"2020. március. 26. 10:36","title":"Minden nap szombat lesz a budapesti tömegközlekedésben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza.\r

\r

","shortLead":"A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit...","id":"20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf064a78-81e5-4a01-8569-94edcee2256a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a094f9-9e49-4e2f-974d-4a4b45048ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Itt_vannak_a_Libri_irodalmi_dij_dontosei","timestamp":"2020. március. 25. 17:00","title":"Itt vannak a Libri irodalmi díj döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c9daa-b960-4539-83b4-0c2902331052","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódik az Európai Parlament jogi bizottsága a magyarországi veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt.","shortLead":"Aggódik az Európai Parlament jogi bizottsága a magyarországi veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt.","id":"20200324_Vizsgalatot_surgetnek_az_Europai_Bizottsagnal_a_magyar_veszelyhelyzet_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c9daa-b960-4539-83b4-0c2902331052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d257dc-6fa4-4fd0-87b9-2ea3146002e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Vizsgalatot_surgetnek_az_Europai_Bizottsagnal_a_magyar_veszelyhelyzet_miatt","timestamp":"2020. március. 24. 19:14","title":"Vizsgálatot sürgetnek az Európai Bizottságnál a magyar veszélyhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]