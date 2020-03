Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új rendszerverziók.","shortLead":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új...","id":"20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076272e0-0405-466a-b825-307002296f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","timestamp":"2020. március. 25. 15:03","title":"4+1 dolog, amiért érdemes frissíteni az új iOS-re és iPadOS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea010df7-aeb7-4ad9-a450-27b3365eb462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i színész 69 éves volt.","shortLead":"A New York-i színész 69 éves volt.","id":"20200326_Belehalt_a_koronavirusba_Mark_Blum_a_Krokodil_Dundee_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea010df7-aeb7-4ad9-a450-27b3365eb462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230837df-2012-4f8a-a5b0-a0e1a18f7ccf","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Belehalt_a_koronavirusba_Mark_Blum_a_Krokodil_Dundee_sztarja","timestamp":"2020. március. 26. 19:43","title":"Belehalt a koronavírusba Mark Blum, a Krokodil Dundee főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer processzort és több terabájt memóriát ajánl fel a SZTAKI és a Wigner FK a koronavírus-járványt kutatóknak, hogy gyorsabb legyen az adatok feldolgozása.","shortLead":"Több ezer processzort és több terabájt memóriát ajánl fel a SZTAKI és a Wigner FK a koronavírus-járványt kutatóknak...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_kutatas_sztaki_wigner_kutatokozpont_processzor_folding_home_mta_cloud","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee0986c-b38f-4f7e-b034-e77ed4d7577d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_jarvany_kutatas_sztaki_wigner_kutatokozpont_processzor_folding_home_mta_cloud","timestamp":"2020. március. 25. 19:10","title":"Hatalmas segítséget kapnak a magyaroktól a koronavírus megállításán dolgozó tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni – jelentette be élő beszédben Vlagyimir Putyin orosz államfő.","shortLead":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni –...","id":"20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9cd805-9ef3-4bb9-b210-8ed5f0944e87","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. március. 25. 14:55","title":"Mindenkit érintő munkaszünet jön a jövő héten Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 500 berendezésnek a második negyedévben kell megérkeznie, azaz legkésőbb júniusban.","shortLead":"Az 500 berendezésnek a második negyedévben kell megérkeznie, azaz legkésőbb júniusban.","id":"20200326_47_milliardert_rendelt_kinai_lelegeztetogepet_a_kulugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6bbf5-da04-43cf-9fc7-6f6cfa5dfe0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_47_milliardert_rendelt_kinai_lelegeztetogepet_a_kulugy","timestamp":"2020. március. 26. 20:10","title":"4,7 milliárdért hozat kínai lélegeztetőgépet a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend is túl sűrű. ","shortLead":"Április 1-től munkanapokon is alapvetően szombati menetrend szerint járnak a BKK járművei, mert még a nyári menetrend...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49df885-b605-440c-ad45-bf572eaa7799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend","timestamp":"2020. március. 26. 10:36","title":"Minden nap szombat lesz a budapesti tömegközlekedésben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc064348-9f5b-4304-92e6-83d13f12629f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el.","shortLead":"Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el.","id":"20200325_Olah_Mara_Omara_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc064348-9f5b-4304-92e6-83d13f12629f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a7985-b16d-4216-8303-56c89da9e6a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Olah_Mara_Omara_elhunyt","timestamp":"2020. március. 25. 09:57","title":"Elhunyt Omara, az ismert roma festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","shortLead":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","id":"20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d47354-7d4b-427e-ad92-ad266edf93e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","timestamp":"2020. március. 25. 19:52","title":"Két koronavírusos beteget kezelnek a kisvárdai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]