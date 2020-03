Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napon belül kereskedelmi forgalomba hozzák az új gyorstesztet. ","shortLead":"Pár napon belül kereskedelmi forgalomba hozzák az új gyorstesztet. ","id":"20200325_Negyed_ora_alatt_kimutatja_a_koronavirust_a_britek_uj_otthoni_tesztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5c5ff6-4eb9-4f45-aaa1-5510efc2c8da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_Negyed_ora_alatt_kimutatja_a_koronavirust_a_britek_uj_otthoni_tesztje","timestamp":"2020. március. 25. 16:41","title":"Negyedóra alatt kimutatja a koronavírust a britek új otthoni tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírus-járvány szerdai adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírus-járvány szerdai adatait.","id":"20200325_Olaszorszag_koronavirus_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e0f3f-7764-4a5b-a699-c256733df3dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Olaszorszag_koronavirus_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 25. 18:13","title":"Olaszország: kissé csökkent a koronavírustól elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A koronavírus olyan embereket is fenyeget, akik gyerekként, fiatal felnőttekként átélték a vészkorszakot. A sokszor magányos holokauszttúlélők most rendszeres látogatóikat is elvesztették.","shortLead":"A koronavírus olyan embereket is fenyeget, akik gyerekként, fiatal felnőttekként átélték a vészkorszakot. A sokszor...","id":"20200325_A_maganytol_felnek_a_holokauszttulelok_nehanyan_mar_tanuljak_a_skypeot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d10965d-24bf-4210-8abc-5ce131d7e79d","keywords":null,"link":"/360/20200325_A_maganytol_felnek_a_holokauszttulelok_nehanyan_mar_tanuljak_a_skypeot","timestamp":"2020. március. 25. 13:10","title":"A járvány elzárta a külvilágtól a holokauszttúlélőket, néhányan már tanulják a Skype-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután kezdődő, videokonferencia keretében megtartott csúcstalálkozóját. A menetrend szerinti, március közepén megtartandó Európai Tanácsról van szó, ám ezúttal nemcsak a forma különleges, hanem a téma is: minden más helyett a koronavírus elleni fellépésről beszélnek a 27 tagállam állam- és kormányfői. Mutatjuk, mik ezek és hogy miért nincs igaza a miniszternek, amikor arról beszél: hazánk van a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután...","id":"20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554c261-6bab-4e0d-bcd7-0bd38280ced6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:05","title":"Magára hagyta volna Magyarországot az EU a koronavírus elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d421d927-182d-4407-b127-453b893d5c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az irodai dolgozók a Macarenát adták elő az óbudaiaknak.\r

","shortLead":"Az irodai dolgozók a Macarenát adták elő az óbudaiaknak.\r

","id":"20200326_Tanccal_halaltak_meg_a_biztatast_a_mentoszolgalat_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d421d927-182d-4407-b127-453b893d5c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b1293-ee7f-43fb-a215-e51971824a01","keywords":null,"link":"/elet/20200326_Tanccal_halaltak_meg_a_biztatast_a_mentoszolgalat_dolgozoi","timestamp":"2020. március. 26. 08:06","title":"Tánccal hálálták meg a biztatást a mentőszolgálat dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","shortLead":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3faba8-3af2-424e-a800-71154b3cc3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","timestamp":"2020. március. 26. 10:50","title":"Vám- és áfamentességet kér a szájmaszkok behozatalára a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 fős parlamenti frakció mindegyik tagja egymilliót ajánlott fel a fizetéséből. Fertőtlenítő- és tisztítószereket vesznek majd a pénzből.","shortLead":"A 15 fős parlamenti frakció mindegyik tagja egymilliót ajánlott fel a fizetéséből. Fertőtlenítő- és tisztítószereket...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_mszp_egeszsegugy_felajanlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07729f-4b78-4705-a95a-823f757ee326","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_mszp_egeszsegugy_felajanlas","timestamp":"2020. március. 26. 14:46","title":"15 milliót ajánlott fel az MSZP az egészségügyben dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc064348-9f5b-4304-92e6-83d13f12629f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el.","shortLead":"Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el.","id":"20200325_Olah_Mara_Omara_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc064348-9f5b-4304-92e6-83d13f12629f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a7985-b16d-4216-8303-56c89da9e6a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Olah_Mara_Omara_elhunyt","timestamp":"2020. március. 25. 09:57","title":"Elhunyt Omara, az ismert roma festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]