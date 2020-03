Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár napon belül nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztetőgép New York államban, így várhatóan műtők altatóberendezéseit alakítják át lélegeztetőgépekké.","shortLead":"Pár napon belül nem lesz elég kórházi ágy és lélegeztetőgép New York államban, így várhatóan műtők altatóberendezéseit...","id":"20200326_koronavirus_ezer_folott_az_amerikai_halottak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3c25d3-c240-4b00-abd9-9469cf0ef465","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_ezer_folott_az_amerikai_halottak_szama","timestamp":"2020. március. 26. 20:56","title":"Ezernél több áldozatot szedett a vírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdf69a2-4169-4181-9a76-36bab27eada9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Örményországban és Üzbegisztánban halálos áldozata is van a betegségnek.\r

","shortLead":"Örményországban és Üzbegisztánban halálos áldozata is van a betegségnek.\r

","id":"20200327_A_volt_szovjet_koztarsasagokban_is_terjed_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdf69a2-4169-4181-9a76-36bab27eada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9476c94e-3934-4143-a5d5-f0488e22016c","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_A_volt_szovjet_koztarsasagokban_is_terjed_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 18:45","title":"A volt szovjet köztársaságokban is terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó is készült. ","shortLead":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó...","id":"20200327_taxisok_budapest_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42792f18-510d-4995-bc6c-361451e57617","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_taxisok_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:28","title":"Látványos taxis demonstráció volt este Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából szétterjedt kórokozó életben maradásának képességei továbbra sem tisztázottak, de a tudósok most valamivel közelebb jutottak ehhez.","shortLead":"A Kínából szétterjedt kórokozó életben maradásának képességei továbbra sem tisztázottak, de a tudósok most valamivel...","id":"20200326_koronavirus_rna_diamond_princess_szallodahajo_hajo_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cc6fb8-8842-4d9e-9e6a-ef68439c89f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_rna_diamond_princess_szallodahajo_hajo_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 11:08","title":"Koronavírus nyomait találták a karanténba zárt hajón 17 nappal azután, hogy kiürítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110397bc-87ac-4d30-9c6e-8b26e7c572dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Átbulizták a lappangási időt, óriási lehet a fertőzöttség.","shortLead":"Átbulizták a lappangási időt, óriási lehet a fertőzöttség.","id":"20200327_New_Orleans_a_pokol_kapujaban_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=110397bc-87ac-4d30-9c6e-8b26e7c572dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191df621-b52e-47af-868e-e165863e842a","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_New_Orleans_a_pokol_kapujaban_all","timestamp":"2020. március. 27. 12:25","title":"New Orleans a pokol kapujában áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a plázák nyitva tarthatnak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok miatt, sok üzlet bezár a holnaptól életbe lépő kijárási korlátozás miatt.","shortLead":"Bár a plázák nyitva tarthatnak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok miatt, sok üzlet bezár a holnaptól életbe lépő...","id":"20200327_Ne_holnaptol_akarjon_ruhat_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48c0e1b-04e6-4ae1-bf1c-cac58a72a982","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Ne_holnaptol_akarjon_ruhat_venni","timestamp":"2020. március. 27. 17:50","title":"Szombattól ne akarjon ruhát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","shortLead":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","id":"20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ac91c9-f9c4-4393-a835-62bcefd8598d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:33","title":"Az ausztrálok a tuberkulózis elleni védőoltással mennek neki a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 500 berendezésnek a második negyedévben kell megérkeznie, azaz legkésőbb júniusban.","shortLead":"Az 500 berendezésnek a második negyedévben kell megérkeznie, azaz legkésőbb júniusban.","id":"20200326_47_milliardert_rendelt_kinai_lelegeztetogepet_a_kulugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6bbf5-da04-43cf-9fc7-6f6cfa5dfe0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_47_milliardert_rendelt_kinai_lelegeztetogepet_a_kulugy","timestamp":"2020. március. 26. 20:10","title":"4,7 milliárdért hozat kínai lélegeztetőgépet a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]