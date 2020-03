Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","shortLead":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","id":"20200328_Egyetlen_nap_alatt_800nal_is_tobb_koronavirusos_halt_meg_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5244986-47bc-4e25-acb9-01b1962543ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Egyetlen_nap_alatt_800nal_is_tobb_koronavirusos_halt_meg_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 28. 13:04","title":"Egyetlen nap alatt 800-nál is több koronavírusos halt meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf54f1-ae18-49e6-8604-3122e4a27b9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Váci egyházmegye püspöki szolgálatából tavaly leköszönő Beer Miklós nagymarosi otthonából jelentkezve bízik egyfajta kijózanodásban, s abban, hogy átértékeljük, mi mindent engedhettünk meg eddig magunknak. A kínai gyártó saját digitális asszisztens épített.","id":"20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7f6a9-2015-4166-890d-0cde1106c01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","timestamp":"2020. március. 27. 20:25","title":"Új hang szólal meg a Huawei telefonjain – ismerje meg Celiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52b8323-12da-41c9-aa2e-a948f8ed08a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 641 millió forint veszteséggel zárta a CIG Pannónia Csoport az előző évet, a bukás nagy része egy csalásnak tudható be.","shortLead":"Összesen 641 millió forint veszteséggel zárta a CIG Pannónia Csoport az előző évet, a bukás nagy része egy csalásnak...","id":"20200326_CIG_Pannonia_csalas_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52b8323-12da-41c9-aa2e-a948f8ed08a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a7b88-90a5-493f-a0a6-b98064efacf0","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_CIG_Pannonia_csalas_veszteseg","timestamp":"2020. március. 26. 20:26","title":"Óriásit bukott a CIG Pannónia egy csalás miatt, több száz milliós veszteséggel zárta az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb intézkedéseket vezettek be Csehországban, bővült az engedélyezetten működő üzletek sora, a lengyel elnök pedig a Fekete Madonna csodatévő képe előtt imádkozott a járványveszély miatt.","shortLead":"Újabb intézkedéseket vezettek be Csehországban, bővült az engedélyezetten működő üzletek sora, a lengyel elnök pedig...","id":"20200327_csehorszag_lenygelorszag_terjed_a_koronavirus_uj_intezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfc5462-1241-42b5-bc63-8cdabf9ecf98","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_csehorszag_lenygelorszag_terjed_a_koronavirus_uj_intezkedesek","timestamp":"2020. március. 27. 12:27","title":"Már ezreket fertőzött meg a koronavírus Csehországban és Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus New York államban és a vele szomszédos New Jerseyben, valamint Kaliforniában szedi legerőteljesebben az áldozatait.","shortLead":"A vírus New York államban és a vele szomszédos New Jerseyben, valamint Kaliforniában szedi legerőteljesebben...","id":"20200327_usa_kina_koronavirus_fertozottek_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b96cfa-934b-41ec-a49e-d8343527fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60bbbfc-b57c-44c1-9c4d-0c7f215b48fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_usa_kina_koronavirus_fertozottek_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 05:03","title":"Már több fertőzött van az USA-ban, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]