Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt negyvenhárommal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt negyvenhárommal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200328_Meghalt_a_11_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f65f4-408a-455a-966e-42231b1078e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Meghalt_a_11_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 28. 07:04","title":"Meghalt a 11. koronavírusos beteg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff9a41-318f-4af4-840a-329b4ebab944","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","timestamp":"2020. március. 28. 19:31","title":"Ötöslottó: valaki elvitte a 6,424 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány úgy számol, a járvány miatt százezres munkanélküliség lesz, a kérdés csak az, hány százezres.","shortLead":"A kormány úgy számol, a járvány miatt százezres munkanélküliség lesz, a kérdés csak az, hány százezres.","id":"20200328_Koronavirus_van_olyan_allas_ami_szarszoros_az_erdeklodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca7b16-f3ec-4691-9ff3-fd6ab638ef3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Koronavirus_van_olyan_allas_ami_szarszoros_az_erdeklodes","timestamp":"2020. március. 28. 09:43","title":"Koronavírus: van olyan állás, amire százszoros az érdeklődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"","category":"itthon","description":"A koronavírusos háziorvos betegsége nagyjából két hete kezdődött, magas lázzal és hidegrázással. Híradónknak arról mesélt: mindene fájt, szinte a hajában is érezte a fájdalmat. ","shortLead":"A koronavírusos háziorvos betegsége nagyjából két hete kezdődött, magas lázzal és hidegrázással. Híradónknak arról...","id":"20200328_ATV_Megszolalt_az_egyik_koronavirussal_fertozott_ujbudai_haziorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79abd02d-0ae6-47d5-aa87-ffa257781e82","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_ATV_Megszolalt_az_egyik_koronavirussal_fertozott_ujbudai_haziorvos","timestamp":"2020. március. 28. 18:25","title":"ATV: Megszólalt az egyik koronavírussal fertőzött újbudai háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","shortLead":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","id":"20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e213917-5349-4d1e-b658-1c11ceec0119","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","timestamp":"2020. március. 29. 13:37","title":"\"Ezt a fájdalmat tényleg semmihez sem tudom hasonlítani\" - egy koronavíruson átesett férfi beszámolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","shortLead":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","id":"20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c4ede-252b-414f-ad57-411922188a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","timestamp":"2020. március. 28. 16:49","title":"Visszaesett a CBA-k délelőtti forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége az éjjel-nappalinak is a láncnál.","shortLead":"Vége az éjjel-nappalinak is a láncnál.","id":"20200327_Hamarabb_zarnak_aprilistol_a_Tescok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42702960-56cf-4e14-888f-2c2601cf2b99","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Hamarabb_zarnak_aprilistol_a_Tescok","timestamp":"2020. március. 27. 18:32","title":"Hamarabb zárnak áprilistól a Tescók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont.","shortLead":"Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont.","id":"20200328_Harom_heten_belul_eldontik_mikor_lesz_az_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c879560-5445-44e1-bcfd-bd1f24f57ab8","keywords":null,"link":"/sport/20200328_Harom_heten_belul_eldontik_mikor_lesz_az_olimpia","timestamp":"2020. március. 28. 10:03","title":"Három héten belül eldöntik, mikor lesz az olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]