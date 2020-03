Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem váratlan, de csak most vált hivatalossá: elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál

","shortLead":"Nem váratlan, de csak most vált hivatalossá: elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál

","id":"20200328_Hivatalos_Elmarad_a_40_jubileumi_Budapesti_Tavaszi_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e302054d-928c-4a55-92ea-a86abe6d8080","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Hivatalos_Elmarad_a_40_jubileumi_Budapesti_Tavaszi_Fesztival","timestamp":"2020. március. 28. 16:25","title":"Hivatalos: Elmarad a 40. jubileumi Budapesti Tavaszi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Duna House Holding Nyrt. igazgatósága eredeti terveivel ellentétben nem javasolja osztalék kifizetését a Covid-19 járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben - közölte az ingatlanközvetítő és -fejlesztő társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.","shortLead":"A Duna House Holding Nyrt. igazgatósága eredeti terveivel ellentétben nem javasolja osztalék kifizetését a Covid-19...","id":"20200329_Inkabb_nem_fizet_osztalekot_a_Duna_House_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2243e145-f92f-4b61-b3a5-f92c4d27d04c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200329_Inkabb_nem_fizet_osztalekot_a_Duna_House_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 09:20","title":"Inkább nem fizet osztalékot a Duna House a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért az utcán vannak, mondják, hogy műkörmöshöz mennek.","shortLead":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért...","id":"20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4eb071-dc61-498b-a157-5def2c3c3ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. március. 28. 08:19","title":"A hajléktalanoknak betarthatatlan a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Újbuda polgármestere, a DK-s László Imre jelentette.","shortLead":"Ezt Újbuda polgármestere, a DK-s László Imre jelentette.","id":"20200328_Koronavirusos_ket_ujbudai_haziorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214b614-0dc9-4d83-ba0f-21553e3ad1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Koronavirusos_ket_ujbudai_haziorvos","timestamp":"2020. március. 28. 14:13","title":"Koronavírusos két újbudai háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle.

","shortLead":"A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle.

","id":"20200328_Meg_kell_probalni_ujra_uzembe_helyezni_a_regi_nem_hasznalt_lelegezteto_gepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d38286-affe-45f8-bea0-28bca450bb3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Meg_kell_probalni_ujra_uzembe_helyezni_a_regi_nem_hasznalt_lelegezteto_gepeket","timestamp":"2020. március. 28. 20:45","title":"Meg kell próbálni újra üzembe helyezni a régi, nem használt lélegeztető gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a sürgős eseteket és a daganatos betegeket el kell látniuk a kórházaknak.\r

","shortLead":"Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a sürgős eseteket és a daganatos betegeket el kell látniuk a kórházaknak.\r

","id":"20200327_RTL_Elkuldik_a_daganatos_betegeket_a_korhazakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4edfba-a87b-4545-9011-539bc135ab4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_RTL_Elkuldik_a_daganatos_betegeket_a_korhazakbol","timestamp":"2020. március. 27. 20:16","title":"RTL Klub: Elküldik a daganatos betegeket a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít egy fertőzött személy egy ilyen eszköz használata közben. ","shortLead":"Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít...","id":"202013_virusterjeszto_ecigaretta_kifujjak_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbde43f-0855-4efa-8395-14a30dcd5aa2","keywords":null,"link":"/360/202013_virusterjeszto_ecigaretta_kifujjak_magukat","timestamp":"2020. március. 29. 14:15","title":"Mire számíthatnak az e-cigit szívók a koronavírus-járvány idején? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782886bb-7ff3-4ca9-9af1-ac4648a8bc15","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig csak a felső tagozatosoknak szóló műsorok mentek. ","shortLead":"Eddig csak a felső tagozatosoknak szóló műsorok mentek. ","id":"20200329_Alsosoknak_is_lesz_musor_a_suliteven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782886bb-7ff3-4ca9-9af1-ac4648a8bc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae789b5-369d-4e7a-a9cd-df032a389775","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Alsosoknak_is_lesz_musor_a_suliteven","timestamp":"2020. március. 29. 17:54","title":"Alsósoknak is lesz műsor a sulitévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]