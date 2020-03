Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma reggeltől kijárási korlátozások léptek életbe Magyarországon április 11-éig. Itthon 343-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, 11-re a koronavírus miatt elhunytak száma. Kövesse velünk a járvány híreit percről percre!\r

","shortLead":"Ma reggeltől kijárási korlátozások léptek életbe Magyarországon április 11-éig. Itthon 343-ra nőtt az igazolt...","id":"20200328_Matol_kijarasi_korlatozas_tovabb_nott_az_igazolt_fertozottek_szama_11re_nott_a_halottak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e034c97e-e36f-418d-bbe2-b21dcd199f40","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Matol_kijarasi_korlatozas_tovabb_nott_az_igazolt_fertozottek_szama_11re_nott_a_halottak_szama","timestamp":"2020. március. 28. 08:24","title":"A ruhavásárlás nem alapos indok a kijárási korlátozás idején, ingyenes parkolást kér a Fidesz Budapesten – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a sürgős eseteket és a daganatos betegeket el kell látniuk a kórházaknak.\r

","shortLead":"Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a sürgős eseteket és a daganatos betegeket el kell látniuk a kórházaknak.\r

","id":"20200327_RTL_Elkuldik_a_daganatos_betegeket_a_korhazakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd7842e9-7fd2-433b-9f2e-68f668a88274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4edfba-a87b-4545-9011-539bc135ab4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_RTL_Elkuldik_a_daganatos_betegeket_a_korhazakbol","timestamp":"2020. március. 27. 20:16","title":"RTL Klub: Elküldik a daganatos betegeket a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6139af11-c97e-4ff9-9370-7d15abbec467","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A weboldaluk és az online könyváruház működik.","shortLead":"A weboldaluk és az online könyváruház működik.","id":"20200328_Bezarnak_a_Lira_konyvesboltjai_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6139af11-c97e-4ff9-9370-7d15abbec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7ae9da-1800-486a-a931-25f92fa8cc22","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Bezarnak_a_Lira_konyvesboltjai_is","timestamp":"2020. március. 28. 06:52","title":"Bezárnak a Líra könyvesboltjai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról döntött, elfogadta a nem létfontosságú ágazatok kéthetes leállításáról szóló rendeletet.","shortLead":"A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról döntött, elfogadta a nem létfontosságú ágazatok...","id":"20200329_Minden_nem_letfontossagu_agazat_leall_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e328cb2-9b8f-4509-94f6-1bf4b455d3b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Minden_nem_letfontossagu_agazat_leall_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 29. 18:29","title":"Minden nem létfontosságú ágazat leáll Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami az iPhone-osoknak Siri, az a huaweieseknek Celia lesz. A kínai gyártó saját digitális asszisztens épített.","shortLead":"Ami az iPhone-osoknak Siri, az a huaweieseknek Celia lesz. A kínai gyártó saját digitális asszisztens épített.","id":"20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7f6a9-2015-4166-890d-0cde1106c01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_huawei_celia_digitalis_asszisztens","timestamp":"2020. március. 27. 20:25","title":"Új hang szólal meg a Huawei telefonjain – ismerje meg Celiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd.","shortLead":"Péntek este fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd.","id":"20200327_Feherbe_oltozott_a_Lanchid_az_egeszsegugyi_dolgozok_tiszteletere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591866b6-3ece-4d45-9c6b-9fb107e47d39","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Feherbe_oltozott_a_Lanchid_az_egeszsegugyi_dolgozok_tiszteletere","timestamp":"2020. március. 27. 19:50","title":"Fehérbe öltözött a Lánchíd az egészségügyi dolgozók tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította a vészhelyzet. A Máltai Szeretetszolgálat iskolái nem tartanak itt, de az átálláshoz hagytak türelmi időt, az értékelést átmenetileg mellőzik.","shortLead":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította...","id":"20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d91a6c4-c570-4bc8-b6ab-ed99e880fbcf","keywords":null,"link":"/360/20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","timestamp":"2020. március. 28. 14:00","title":"Távoktatás? Nem most van a nagydolgozatok íratásának ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","shortLead":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","id":"20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c4ede-252b-414f-ad57-411922188a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","timestamp":"2020. március. 28. 16:49","title":"Visszaesett a CBA-k délelőtti forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]